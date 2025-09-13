बुंदेलखंड की बंजर जमीन पर किसान उगा रहे चाइनीज चेरी, औषधीय गुणों की है खान
एक एकड़ में लगाए जा सकते हैं चाइनीज चेरी के लगभग 400 पेड़. हृदय रोग, रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों के लिए है बेहद फायदेमंद. इसके अलावा खेत के तापमान को भी नियंत्रित रखता है यह पेड़.
सागर: बुंदेलखंड में चाइनीज चेरी का नाम सुनकर अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन यहां के एक प्रगतिशील किसान इसकी खेती कर रहे हैं. किसान ने करीब 12 साल पहले चाइनीज चेरी के कुछ पौधे रोपकर दो साल तक उनका ख्याल रखा और अब यह चेरी उन्हें मालामाल कर रही है. दरअसल यह बेरी की तरह दिखने वाला एक पेड़ होता है, जिसमें सुर्ख लाल रंग की चेरी होती है जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है.
अपने औषधीय गुणों की वजह से इसका फल और उसको सुखाकर तैयार किया गया पाउडर किसानों के लिए आर्थिक तौर पर बहुत लाभ देता है. इस पौधे के कारण आसपास का वातावरण भी ठंडा रहता है.
सिर्फ दो साल रखो ख्याल, फिर हो जाएंगे मालामाल
प्रगतिशील किसान आकाश राजपूत बताते हैं "चाइनीज चेरी एक तरह से औषधीय पौधा है जो आकार में बहुत छोटा, गोल और लाल रंग का फल होता है. इसका फल पकने में करीब एक महीने का समय लेता है. किसान इसे अपने खेतों की मेढ़ पर लगा सकते हैं. यह गर्मी के मौसम में शीतलता प्रदान करता है यानि खेत के तापमान को नियंत्रित करने के साथ ही अतिरिक्त आय का साधन बन जाता है."
उन्होंने आगे कहा "खेत की मेढ़ों पर चाइनीज चेरी लगाते हैं, तो एक एकड़ में चारों तरफ 150 से 200 पेड़ लग जाते हैं और सालाना 50 हजार तक की कमाई हो सकती है. यदि किसान एक एकड़ में चाइनीज चेरी लगाते हैं, तो लगभग 400 पेड़ लगाए जा सकते हैं. इसकी खेती अनार और नींबू की तरह की जा सकती है. सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खाद, उर्वरक या कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती है. क्योंकि इसमें किसी तरह के कीड़े नहीं लगते हैं.
बंजर जमीन पर भी उगा सकते हैं चाइनीज चेरी
आकाश राजपूत ने बताया "इसकी खेती के लिए अच्छी जमीन की जरूरत नहीं होती. रेतीली, पहाड़ी पत्थर वाली जमीन में भी यह उगाया जा सकता है. सिर्फ दो साल तक पौधे की देखभाल करनी होती है. यह पेड़ साल में एक बार फल देता है. बारिश के समय इसके फल आते हैं.
हम यहां पर चाइनीज चेरी को सुखाकर पाउडर तैयार करते हैं और आयुर्वेद कंपनियों को देते हैं जिससे अच्छी आमदनी होती है." यह अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक है. यह हृदय रोग, रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों के लिए फायदेमंद होती है. मांसपेशियों को मजबूत और रिपेयर करने का काम करती है.