मध्य प्रदेश में फसलें सुन रहीं संगीत, म्यूजिक की धुन में लहलहा रहे खेत, बढ़ी 20% ग्रोथ
मध्य प्रदेश में एक किसान ने फसलों को सुनाया म्यूजिक,फसलों को म्यूजिक थेरेपी देकर अच्छी फसल देने का सागर के किसान आकाश चौरसिया का दावा.
रिपोर्ट: कपिल तिवारी
सागर: जिस तरह से आप तनाव, अवसाद या बोरियत में संगीत सुनते हैं, तो आपका दिल और दिमाग दोनों तरोताजा महसूस करते हैं, तो क्या पेड़-पौधे और फसलों के साथ भी ऐसा ही होता है. सागर के युवा किसान आकाश चौरसिया की माने तो फसलें भी गीत संगीत सुनकर लहलहा उठती हैं. खेती में कई एक्सपेरिमेंट कर चुके आकाश चौरसिया का कहना है कि वह पिछले 10- 12 सालों से अपनी फसलों को म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं.
इसका उन्होंने गंभीरता से अध्ययन किया है और कई परीक्षण कराए हैं. देखने में आया है कि जिन फसलों पर म्यूजिक थेरेपी दी गई, उन फसलों की ग्रोथ काफी अच्छी हुई है. समय से पहले वो फसलें परिपक्व हो गईं और उनकी उत्पादकता उन फसलों के मुकाबले काफी अच्छी रही है, जिन फसलों को म्यूजिक थेरेपी नहीं दी गई थी.
खेत में भंवरे, कीट, पतंगों की आवाज फसलों को करती प्रभावित
प्रगतिशील युवा किसान आकाश चौरसिया का कहना है कि "मुख्य रूप से ये थैरेपी और प्रकृति के विज्ञान के अनुरूप है. पहले हमने देखा है कि खेतों में बहुत भंवरे हुआ करते थे और भंवरे की गुनगुन से फसलें झूम उठती थी. फिल्मों में इस तरह के गाने भी आपको सुनने मिलेंगे. भंवरे की गुनगुन फसलों के लिए थेरेपी और एक तरह से मनोरंजन का काम करती है. बस इसी को ध्यान रखते हुए हमने आर्टिफिशियल साउंड के जरिए फसलों को संगीत सुनाने का प्रयोग किया. ये प्रयोग काफी हद तक सफल हुआ है.
कैसे किया फसलों पर प्रयोग
इस प्रयोग के तहत पौधों को अलग-अलग स्टेज पर और अलग-अलग समय पर संगीत सुनाना होता है. जब पौधे को रोपते हैं और वह अंकुरित होने लगता है, तो उसे अलग तरह के क्लासिकल म्यूजिक की थेरेपी देते हैं. जब पौधा युवावस्था में आता है और उसमें हार्मोनल चेंज होते हैं, तब अलग तरह से म्यूजिक थेरेपी देते हैं. आखिर में जब पौधा पूरी तरह से विकसित हो जाता और फसल पक जाती है, तब अलग थेरेपी दी जाती है. पौधों के लिए सुबह और शाम दो वक्त म्यूजिक थेरेपी देते हैं.
सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक क्लासिकल म्यूजिक बजाकर थेरेपी देते हैं. इस तरह सुबह 3 और शाम करीब 2 घंटे म्यूजिक थेरेपी फसलों को देते हैं. आकाश चौरसिया बताते हैं कि हमने पाया कि इस तरह पौधों में 15 से 20 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि देखी गयी है. इससे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ सकती है."
बिना म्यूजिक थेरेपी और थेरेपी वाली फसलों का अध्ययन
आकाश चौरसिया बताते हैं कि "फसलों को म्यूजिक थेरेपी पर काफी काम किया है. कई सालों से हम काम कर रहे हैं. हमने अलग-अलग परिस्थितियों में खेतों को तैयार किया और एक खेत में म्यूजिक थेरेपी दी. दूसरे खेत में फसलों को म्यूजिक थेरेपी नहीं दी. हमने देखा कि जिस खेत में फसलों को म्यूजिक थेरेपी दी, तो उनकी ग्रोथ बिना म्यूजिक थेरेपी वाले खेत की फसलों के मुकाबले अच्छी थी. समय के पहले फसल में पकने लगती है.
जैसे कोई फसल दो महीने या चार महीने में आती है, तो म्यूजिक थेरेपी वाले खेत में फसल पकने के तय समय के कुछ पहले ही आ गयी. खास बात ये थी कि फसल अपने अंतिम समय तक पूरी तरह परिपक्व नजर आयी और उसकी गुणवत्ता भी बिना म्यूजिक थेरेपी वाली फसल के मुकाबले अच्छी थी.
काली हल्दी की खेती पर परीक्षण
आकाश चौरसिया बताते हैं कि हमने काली हल्दी की फसल पर म्यूजिक थेरेपी वाला प्रयोग किया. एक खेत में लगी काली हल्दी की फसल को म्यूजिक थेरेपी दी और दूसरे खेत की फसल को म्यूजिक थेरेपी नहीं दी. फसल आने के बाद इसके परीक्षण कराएं, तो पता चला कि काली हल्दी का करक्यूमिन लेवल काफी अच्छा आया. इसके औषधीय गुण भी काफी अच्छे देखने मिले. जो काली हल्दी बिना म्यूजिक थेरेपी के उगायी थी. उसमें बीमारियां भी देखने मिली, उसकी ग्रोथ भी काफी कम थी.
उत्पादकता भी 10 से 15 प्रतिशत कम देखने मिली. जबकि दोनों खेतों में समान मिट्टी, समान मात्रा, समान उर्वरक और एक जैसी परिस्थितियों में उगाया, लेकिन सिर्फ म्यूजिक थेरेपी के कारण दोनों में काफी अंतर देखने मिला. इस तरह के प्रयोग कई फसलों पर किए हैं और उनके आंकडे़ पर संरक्षित करके रखे हैं. इस प्रयोग को केंचुए और गायों पर भी करके देखा, तो देखा कि जिन गायों को हमने म्यूजिक थेरेपी दी, उनके दूध में आधा किलो तक वृद्धि देखने मिली.
म्यूजिक से फसलों के लिए अच्छा माहौल
कृषि विज्ञान केंद्र बिजोरा के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ. आशीष त्रिपाठी बताते हैं कि "प्राकृतिक खेती का सिद्धांत है कि अगर फसलों को अच्छा वातावरण और माहौल मिलता है, तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है. ऐसी स्थिति में मान सकते हैं कि किसी खेत के खुले वातावरण में म्यूजिक चलाया जाए, तो वहां खुशनुमा माहौल होगा और जो पौधे होंगे, वह अपनी बेहतर एक्टिविटी करेंगे. हालांकि इस तरह के प्रयोग अभी तक देखे नहीं गए हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती के सिद्धांत के आधार पर मान सकते हैं कि किसी खेत में क्लासिकल म्यूजिक बजाने पर वहां माहौल अच्छा होता है, इसलिए फसलों की एक्टिविटी पर भी असर पड़ता होगा.