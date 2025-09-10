ETV Bharat / state

सागर जनसुनवाई में घटा अजीब वाकया, गुलाब के फूलों की माला लेकर पहुंच गया एक परिवार

सागर में पीएम आवास योजना के तहत घर नहीं बनवा पा रहा एक परिवार, गुलाब की माला लेकर कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंचा परिवार.

SAGAR PUBLIC HEARING
गुलाब के फूलों की माला लेकर जनसुनवाई में पहुंचा परिवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 5:52 PM IST

2 Min Read
सागर: जिला कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में एक अजीबोगरीब घटना देखने मिली. फरियादी अपने परिवार के साथ गुलाब के फूलों की माला लेकर जनसुनवाई में पहुंचा. वहीं मौके पर सुनवाई कर रहे अधिकारियों की नजर इस परिवार पर पड़ी, तो उन्होंने तत्काल उन्हें रोकने के लिए आदेश दिया. वहीं परिवार अधिकारी को माला पहनाने की जिद पर अड़ा रहा. हालांकि, समझाइश के बाद परिवार ने कलेक्टर परिसर में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को माला पहनाई.

फलों की मामला लेकर पहुंचा परिवार

दरअसल पूरा मामला यह है कि मालथौन विकासखंड के रहने वाले सुरेश कुशवाहा को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है. लेकिन परेशानी यह है कि जिस जमीन पर उनसे आवास बनवाना है, वहां राजनीतिक रसूख वाले परिवार ने कब्जा कर लिया है. पीड़ित अब सरकार से राशि स्वीकृत होने के बाद भी वो मकान नहीं बना पा रहा है. वहीं अधिकारियों ने पीड़ित परिवार के 2 सदस्यों को पास बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली.

जमीन से कब्जा हटवाने की लगाई गुहार (ETV Bharat)

दबंग परिवार का जमीन पर कब्जा

सुनवाई कर रहे अपर कलेक्टर अवनीश रावत के पास पहुंचे फरियादी पिता-पुत्र ने आवेदन देकर पूरी बात बताई. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए आवेदन किया था, जो मंजूर हो चुका है, लेकिन जहां उसे आवास बनाना है, उस जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है. दबंग परिवार अब उनकी जमीन को खाली नहीं कर रहा है. अपने राजनीतिक प्रभाव को दिखाकर वो आवास निर्माण का काम शुरू नहीं करने दे रहे हैं. ऐसे में परिवार अपनी शिकायत लेकर दर-दर भटक रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. इसी बात से परेशान होकर पूरे परिवार को जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में आना पड़ा."

roses garland sagar jansunwai
फरियादी ने अधिकारी को सुनाई अपनी व्यथा (ETV Bharat)
ROSES GARLAND SAGAR JANSUNWAI
पीड़ित परिवार ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को पहनाई माला (ETV Bharat)

कलेक्टर को पहनाने लाए थे गुलाब की माला

फरियादी सुरेश कुशवाहा ने बताया, "हम अपनी शिकायत लेकर मालथौन तहसीलदार, संबंधित पटवारी और तमाम जगह गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद पूरा परिवार गुलाब की माला लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को माला पहनाकर अपनी फरियाद सुनाने आए थे, लेकिन जनसुनवाई में मौजूद किसी भी अधिकारी ने जब माला नहीं पहनी, तो हम लोगों ने गांधी जी को माला पहना दी." वहीं इस मामले में अपर कलेक्टर अवनीश रावत ने मालथौन तहसीलदार को जांच कर प्रतिवेदन पेश करने को कहा है.

