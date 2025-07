ETV Bharat / state

सागर में बुराड़ी जैसा कांड, खेत में बने मकान में युवक मां और दो बच्चों ने की आत्महत्या - SAGAR 4 PEOPLES KILLED HIMSELF

सागर में परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 26, 2025 at 7:50 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 9:11 AM IST 3 Min Read

सागर: जिले के खुरई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक परिवार के चार सदस्यों ने खुदकुशी कर ली. घटना खुरई शहरी थाना क्षेत्र के टीहर गांव की है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों के शव को बरामद पर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया है, जिसका आज शनिवार को पीएम किया जाएगा. चारों ने अपनी जान क्यों दी इसके कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मृतकों में एक शख्स उसकी मां और दो बच्चे शामिल हैं. खेत में बने मकान में रहता था परिवार

घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि परिवार टीहर गांव से दूर खेत में बने मकान में रहता था. दादी और पोते की मौके पर हुई मौत

जानकारी के अनुसार, टीहर गांव में बीती रात एक खेत में बने मकान में रहने वाले मनोहर सिंह लोधी के पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या की वजह फिलहाल अज्ञात बताई जा रही है. मनोहर की पत्नी कुछ दिन पहले मायके गई हुई थी. घटना के समय परिवार में मनोहर की मां फूलरानी लोधी (70), उसकी बेटी शिवानी (18), उसका बेटा अनिकेत (16) घर में मौजूद थे. घटना स्थल पर फूलरानी ओर उसके पोते अनिकेत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिवानी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई. मनोहर को गंभीर हालत में सागर रेफर कर दिया गया था. जिसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

