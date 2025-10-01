ETV Bharat / state

सागर के PTC ग्राउंड में मनेगा भव्य दशहरा, 51 फीट के रावण का अहंकार होगा चूर

नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने पर 10वें दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है. जिसको लेकर सागर में तैयारियां चल रही है.प्रशासन चौकसी बनाए है.

SAGAR DUSSEHRA PREPARATIONS
सागर के PTC ग्राउंड में मनेगा भव्य दशहरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 5:13 PM IST

3 Min Read
सागर: शहर में हर साल की तरह इस साल भी दशहरा महोत्सव का आयोजन पीटीसी ग्राउंड में किया जा रहा है. जहां 2 अक्टूबर को दशहरा के दिन 51 फीट के रावण के पुतले का दहन शाम 7 बजे किया जाएगा. दशहरा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और अन्य जनप्रतिनिधि होंगे. वहीं दूसरी तरफ दशहरा के चल समारोह और प्रतिमा विसर्जन के लिए कलेक्टर ने कार्यपालिक दंडाधिकारियों की अलग-अलग इलाके में तैनाती की है.

इसके अलावा सुरखी के जैसीनगर में 26 सालों से आयोजित हो रहे दशहरा महोत्सव में रावण दहन के साथ भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा.

MP MINISTER GOVIND SINGH RAJPUT
सागर में बन रहा 51 फीट का रावण (ETV Bharat)

51 फीट के रावण के पुतले का होगा दहन

सागर शहर में दशहरे का मुख्य समारोह पीटीसी ग्राउंड पर आयोजित किया जाता है. इस साल भी 2 अक्टूबर को दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें 51 फीट के रावण के पुतले का दहन होगा. इस कार्यक्रम में राधे-राधे संकीर्तन मंडल द्वारा भजन और मनमोहन नृत्यों की प्रस्तुति की जाएगी और फिर भव्य आतिशबाजी का आयोजन होगा. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद लता वानखेड़े सहित कई होंगे.

SHARDIYA NAVRATRI 2025
सागर में प्रशासन ने की तैयारियां (ETV Bharat)

दशहरा महोत्सव को सफल बनाने के लिए नगर निगम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को अलग-अलग दायित्व सौंपे हैं. कार्यक्रम स्थल पर लाइटिंग, टेंट, मंच व्यवस्था और सुरक्षा के लिए बैरिकेटिंग, साफ-सफाई,फायर ब्रिगेड के साथ पानी की व्यवस्था रहेगी.

चल समारोह और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन मार्गों पर तैनाती

वहीं दशहरा के दिन निकलने वाले चल समारोह और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक दंडाधिकारियों को दायित्व सौंपे गए. कटरा चौकी कोतवाली थाना इलाके में संयुक्त कलेक्टर राजनंदनी शर्मा, राजस्व निरीक्षक हर्ष साहू, चितौरा विसर्जन स्थल के लिए संयुक्त कलेक्टर आरती यादव, विसर्जन स्थल लेहदरा नाका, मोती नगर थाना क्षेत्र तहसीलदार संदीप तिवारी, नायब तहसीलदार प्रतीक रजक, राजस्व निरीक्षक केके श्रीवास्तव.

SAGAR DUSSEHRA PTC GROUND
सागर पीटीसी ग्राउंड पर मनेगा दशहरा (ETV Bharat)

सिविल लाइन गोपालगंज थाना क्षेत्र स्थित अधीक्षक भू अभिलेख देवी प्रसाद चक्रवर्ती, कैंट थाना इलाके में नायब तहसीलदार सुशील खरे, मकरोनिया थाना इलाके में नायब तहसीलदार संगीता सिंह, ढाना बन्नाद विसर्जन स्थल के लिए नायब तहसीलदार राजकुमार शुक्ला, मेहर विसर्जन स्थल पर नायब तहसीलदार बहादुर सिंह एवं राजघाट बिलहरा विसर्जन स्थल पर नायब तहसीलदार शिव पुरोहित गौतम को दायित्व सौंपे गए हैं.

पूरे कार्यक्रम व व्यवस्था के प्रभारी संयुक्त कलेक्टर अमन मिश्रा न संपूर्ण सागर नगर के कानून व्यवस्था के प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप रहेंगे.

जैसीनगर में दशहरे पर भजन संध्या का आयोजन

दशहरा के मौके पर जैसीनगर में हर साल की तरह विशाल रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन 2 अक्टूबर को शाम 6 बजे ग्राउंड मैदान में किया जाएगा. काली कमेटी जैसीनगर के आयोजन में आर्केस्ट्रा कलाकारों द्वारा मनमोहक भजन संध्या की भी प्रस्तुति होगी. मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे. सुरखी विधानसभा क्षेत्र के जैसीनगर में पिछले 26 सालों से रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है.

