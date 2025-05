ETV Bharat / state

जानकर हो जाएंगे हैरान, मिल गया बिना बिजली से चलने वाला फ्रिज - SAGAR UNIQUE REFRIGERATOR

मिल गया बिना बिजली से चलने वाला फ्रिज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 14, 2025 at 4:22 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 4:36 PM IST 4 Min Read

सागर: अपनी स्थापना के 75 साल से ज्यादा पूरा कर चुकी सागर यूनिवर्सिटी ज्ञान विज्ञान का मध्य प्रदेश का एक पुराना प्रसिद्ध केंद्र है, तो दूसरी तरफ इस यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में एक से बढ़कर एक चीज रखी हुई है. यूनिवर्सिटी के वैली कैंपस में संस्थापक डॉ. हरि सिंह गौर के नाम से गौर संग्रहालय स्थापित किया गया है. जहां डॉ हरीसिंह गौर से जुड़ी वस्तुओं और उनके साहित्य के अलावा मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और सेना के शौर्य से जुड़ी वस्तुओं के अलावा मेडिकल म्यूजियम भी बनाया गया है. मेडिकल म्यूजियम में जहां द्वितीय विश्व युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज के लिए उपयोग में लाए गए मेडिकल उपकरण रखे है, तो यहां पर उस जमाने का एक रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) भी रखा हुआ है. जिसमें दवाएं रखी जाती थी. इसकी खास बात ये है कि ये फ्रिज आज के फ्रिज की तरह बिजली से नहीं, बल्कि केरोसिन से चलता था. मेडिकल म्यूजियम में रखा पुराना रेफ्रिरेजटर (ETV Bharat) क्यों बनाए गए केरोसिन से चलने वाले फ्रिज

सागर: अपनी स्थापना के 75 साल से ज्यादा पूरा कर चुकी सागर यूनिवर्सिटी ज्ञान विज्ञान का मध्य प्रदेश का एक पुराना प्रसिद्ध केंद्र है, तो दूसरी तरफ इस यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में एक से बढ़कर एक चीज रखी हुई है. यूनिवर्सिटी के वैली कैंपस में संस्थापक डॉ. हरि सिंह गौर के नाम से गौर संग्रहालय स्थापित किया गया है. जहां डॉ हरीसिंह गौर से जुड़ी वस्तुओं और उनके साहित्य के अलावा मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और सेना के शौर्य से जुड़ी वस्तुओं के अलावा मेडिकल म्यूजियम भी बनाया गया है. मेडिकल म्यूजियम में जहां द्वितीय विश्व युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज के लिए उपयोग में लाए गए मेडिकल उपकरण रखे है, तो यहां पर उस जमाने का एक रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) भी रखा हुआ है. जिसमें दवाएं रखी जाती थी. इसकी खास बात ये है कि ये फ्रिज आज के फ्रिज की तरह बिजली से नहीं, बल्कि केरोसिन से चलता था. मेडिकल म्यूजियम में रखा पुराना रेफ्रिरेजटर (ETV Bharat) क्यों बनाए गए केरोसिन से चलने वाले फ्रिज दरअसल ये उस दौर का फ्रिज है, जब बिजली का तो आविष्कार हो गया था, लेकिन बिजली की उपलब्धता इतनी आसान नहीं थी. यदि बिजली मौजूद भी थी तो लगातार बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती थी. ऐसे में उन जरूरी वस्तुओं के लिए फ्रिज का अविष्कार किया गया था, जिनको ठंडी स्थान पर रखना जरूरी था. आज से करीब 100 साल पहले इस फ्रिज का उपयोग किया जाता था. इस फ्रिज का उपयोग खासकर दवाओं और ऐसी वस्तुओं के लिए किया जाता था, जिनको काफी कम तापमान की जरूरत होती थी. केरोसिन से चलने वाला फ्रिज (ETV Bharat) सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना देश की आजादी के पहले 1946 में हुई थी. यूनिवर्सिटी के साथ-साथ कैंपस में एक अस्पताल भी बनाई गई थी. इस अस्पताल की ऐसी दवाएं, जो ठंडे स्थान में रखना जरूरी था, उन्हें इस फ्रिज में रखा जाता था, हालांकि आज पर्यावरण संरक्षण और बिजली की खपत के हिसाब से काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के रेफ्रिजरेटर आ चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के गुर संग्रहालय के मेडिकल म्यूजियम में रखा यह फ्रिज उस दौर की तकनीक का बड़ा उदाहरण है. कैसे केरोसिन से चलता था ये फ्रिज अब सवाल ये है कि ये फ्रिज आखिर काम कैसे करता था. कैसे इस फ्रिज को केरोसिन से चलाया जाता था. दरअसल इस फ्रिज के पिछले हिस्से में केरोसिन भरने के लिए एक बॉटल नुमा उपकरण लगा रहता था. जिसके नीचे एक बर्नर लगा रहता था, जो केरोसिन को जलाकर गरमी पैदा करता है. फ्रिज में पानी, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस की नलियां और चेंबर होते थे. बर्नर के जरिए केरोसिन के जलने से अमोनिया गैस वाष्प में बदलती है, जो फ्रिज में ऊपरी हिस्से में पीछे तरफ लगे क्वाइल को ठंडा करती है. जो फ्रिज को ठंडा रखती थी. वहीं क्वाइल ठंडा होने से गैस फिर से तरल रूप में वाष्पीकृत होती है और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है. जिससे फ्रिज ठंडा बना रहता था. सागर के मेडिकल म्यूजियम में रखा यूनिक फ्रिज (ETV Bharat) क्या कहते है जानकार यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल म्यूजियम स्थापित करने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉ. अभिषेक जैन बताते हैं कि "कुलपति के निर्देशन में यूनिवर्सिटी के गौर संग्रहालय में भारत का अपने ही तरह का मेडिकल म्यूजियम तैयार किया जा रहा है. मेडिकल म्यूजियम में द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग ला गए मेडिकल उपकरणों के साथ-साथ ऐसी भी चीज रखी हुई है, जो दवाइयां रखने के काम आती थी. सागर यूनिवर्सिटी का मेडिकल म्यूजियम (ETV Bharat) गुजरात में पढ़ाई सागर में कमाल, स्टूडेंट ने बनाई हाइब्रिड कार, ऊबड़खाबड़ रास्तों को देगी मात

कान्हा में बच्चों के लिए नया नेटवर्क, जंगल में सज गई पूरी दुनिया इसी कड़ी में केरोसिन से चलने वाला एक छोटा फ्रिज भी है, जो वाकई बहुत बहुमूल्य और अद्भुत है. इसकी तकनीक भी बेमिसाल है. आज के दौर में जो हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देख रहे हैं, उस समय ऐसे उपकरण नहीं हुआ करते थे. ऐसे में ये फ्रिज मानव बुद्धि और तकनीक का बेमिसाल उदाहरण है. ये फ्रिज यूनिवर्सिटी के अस्पताल में उपयोग लाया जाता था. फिलहाल गौर संग्रहालय के म्यूजिकल म्यूजियम में रखने के लिए तैयार किया जा रहा है.

Last Updated : May 14, 2025 at 4:36 PM IST