डाउन सिंड्रोम के बावजूद हुनरमंद अन्नू, पैरा ओलंपिक में चाहती है दौड़ना - SAGAR DOWN SYNDROME CHILD

सागर में जिस बेटी के जन्म के समय माता-पिता के सपने टूट गए थे अब वही हर कंपटीशन में जीतती है अवॉर्ड.

डाउन सिंड्रोम के बावजूद हुनरमंद अन्नू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 8:13 AM IST

सागर: अन्नू राज की उम्र आज 10 साल हो चुकी है. उसके माता पिता को अन्नू के जन्म के बाद पता चला कि उनकी बेटी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है. इसके बाद तो मानो अपनी बेटी को लेकर बुने सारे सपने टूट गए. समय बीता और जैसे-जैसे अन्नू बड़ी होती गई, वैसे-वैसे अन्नू ने अपने आप को निखारा और आज अन्नू सामान्य बच्चों की तरह कलाओं और खेल में पारंगत है.

अन्नू डांस में पारंगत है और साथ में चित्रकला का हुनर भी उसने बड़ी मेहनत के साथ सीखा है. इसके अलावा उसे रनिंग और योग का भी शौक है. अब अन्नू राज को लेकर उनके माता पिता को गर्व है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी स्पेशल या पैरा ओलंपिक में हिस्सा ले और नृत्य और चित्रकला में भी नाम कमाए.

डाउन सिंड्रोम के बावजूद हुनरमंद अन्नू

केंद्रीय विद्यालय सागर से पढ़ाई कर रहीं अन्नू राज की बात करें, तो डाउन सिंड्रोम के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम है. जिसके कारण उसे सीखने और समझने में काफी दिक्कत आती है और उसके शिक्षकों के अलावा माता-पिता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन इन चुनौतियों के बाद भी अन्नू राज की जिज्ञासा और सीखने की ललक के चलते वह आज कई कलाओं और खेल में पारंगत हो रही है. आज जहां वह सामान्य बच्चों की तरह डांस कर लेती है, तो उसे चित्रकला का काफी शौक है. इसके अलावा खेल गतिविधियों जैसे दौड़ने और योग में भी उसकी रुचि है.

पैरा ओलंपिक में दौड़ना चाहती है अन्नू (ETV Bharat)

सदमे में आ गए अभिभावक

अन्नू राज की मां वीणा बताती हैं कि "जब इसका जन्म हुआ और हमें पता चला कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, तो हम लोग सदमे में चले गए. लेकिन फिर हमने ऐसे बच्चों के बारे में पता किया और पता चला कि ये बच्चे भी कई तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं. उनका मनोबल बढ़ाने और प्रशिक्षण देने पर सामान्य बच्चों की तरह काम कर सकते हैं."

कई डांस प्रतियोगिताओं में जीते अवॉर्ड (ETV Bharat)

'रुचि के अनुसार सिखाया डांस और ड्राइंग'

अन्नू राज की मां वीणा बताती हैं कि "सबसे पहले हमने देखा कि इसकी डांस में काफी रुचि थी, तो हमने डांस सिखाया और कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया. जहां अन्नू गई, उसको अवॉर्ड मिले. इसके बाद हमने देखा कि अन्नू को ड्राइंग का काफी शौक था, तो हमने उसका मनोबल बढ़ाया. कभी-कभी हम लोग बाहर जाते, तो देखा कि अन्नू ग्राउंड में काफी तेज दौड़ लगाती थी, तो फिर हम लोगों ने उसको रनिंग के लिए प्रोत्साहित किया. हम चाहते हैं कि भविष्य में अन्नू स्पेशल ओलंपिक में हिस्सा ले."

ड्राइंग के साथ रनिंग में भी माहिर है अन्नू (ETV Bharat)

डाउन सिंड्रोम का बच्चों पर प्रभाव

डाउन सिड्रोम से पीड़ित बच्चों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ये शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी तरह की होती है.

शारीरिक चुनौतियां

डाउन सिड्रोम से पीड़ित बच्चों को शारीरिक समस्याओं का सामना जन्म से करना पड़ता है. ये बच्चे हृदय रोग, थायरॉइड के अलावा सुनने और देखने की समस्याओं से पीड़ित होते हैं. मांसपेशियों में ढीलेपन के कारण चलने, दौड़ने और शरीर के संतुलन बनाने की क्षमताएं सामान्य बच्चों की अपेक्षा देर से विकसित होती हैं. इसके अलावा संक्रमण के प्रति कमजोर होने के कारण बार-बार बीमार होते हैं.

बौद्धिक-शैक्षणिक चुनौतियां

शारीरिक चुनौतियों के साथ इन बच्चों की सीखने, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमजोर होती है. भाषा, पढ़ाई के अलावा गणना में दिक्कत होती है.

भाषा और संचार चुनौतियां

डाउन सिड्रोम पीड़ित बच्चों को सामान्य बच्चों के मुकाबले बोलने और स्पष्ट उच्चारण में दिक्कत होती है. इनकी शब्दावली और अभिव्यक्ति सीमित होती है. साथ ही दूसरों की बातचीत समझने में देर लगती है.

सामाजिक- भावनात्मक चुनौतियां

इन बच्चों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी उम्र के बच्चों के साथ सहज होना होता है. हमउम्र बच्चों के मजाक उड़ाने से अलग-थलग महसूस करते हैं. नए माहौल में जल्दी सहज नहीं होते और आत्मविश्वास की कमी होती है.

भविष्य संवारने की चुनौती

ये बच्चे कई मामलों में आत्मनिर्भर होने में काफी वक्त लेते हैं. इसलिए इनको उच्च शिक्षा के साथ नौकरी में दिक्कत आती है. आत्मनिर्भरता के लिए दूसरों के सहयोग और प्रशिक्षण की जरूरत होती है.

'सकारात्मक वातावरण और सहयोग जरूरी'

स्पेशल एजुकेटर दीपक ठाकुर बताते हैं कि "ऐसे बच्चों की व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक पहलुओं पर कार्य करने की जरूरत होती है. इनकी सीखने की गति सामान्य बच्चों से कम होती है. किसी भी चीज को बार-बार दोहराकर, चित्रों और एक्टिविटी के जरिए धीरे-धीरे पढ़ना और लिखना सिखाया जा सकता है. हमउम्र बच्चों से घुलने मिलने में इन्हें कठिनाई होती है.

सामूहिक खेल और गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जा सकता है. संवाद और अभिव्यक्ति में कठिनाई होती है लेकिन सकारात्मक वातावरण और सहयोग से यह घुलने मिलने लगते हैं. इसके साथ ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथैरेपी, स्पीच थेरेपी एवं स्पेशल एजुकेशन भी जरूरी है."

