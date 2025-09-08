ETV Bharat / state

सागर में वफादार जिम्मी ने चोरों के मंसूबे को किया नाकाम, लाखों की कार बचाई

सागर में कुत्ते ने मालिक को भौंक कर जगाया और कार चोरी होने से बचाया, मालिक ने फूल माला से स्वागत कर खिलाई मिठाई.

SAGAR DOG SAVES CAR STOLEN
खुरई में कुत्ते ने कार चोरी होने से बचाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 9:10 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 9:35 AM IST

सागर: जिस कुत्ते के लिए मालिक को 4 साल से ताना मिल रहा था, उसी ने मालिक की लाखों रूपए की संपत्ति चोरी होने से बचा ली. अब कुत्ते को घर में माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है और मिठाई खिलाई जा रही है. दरअसल, खुरई में घर के सामने खड़ी कार चोर ले जाने की फिराक में थे. लेकिन मालिक के पालतू कुत्ते 'जिम्मी' ने चोरों के मंसूबे को सफल नहीं होने दिया. जिससे पूरा परिवार खुश है और कुत्ते की बफादारी पर गर्व कर रहा है. वहीं, चोरों ने एक दुकान को भी निशाना बनाया और उसके ताले तोड़ने की कोशिश की.

कुत्ते ने चोरी की सूचना मालिक को दी!

आपने सुना होगा कि कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है. इस बात को जिम्मी ने सच भी साबित कर दिखाया है. यह पूरा मामला खुरई से सामने आया है. जहां शहर के महावीर वार्ड में स्थित सराय मार्केट के पास जय सिंह ठाकुर अपने परिवार के साथ रहते हैं. जब शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात उनका पालतू कुत्ता जिम्मी लगातार भौंकने लगा तो उन्हें कुछ शंका हुई.

वे उठकर कमरे के बाहर पहुंचे तो देखा कि घर के सामने खड़ी उनकी कार के चारों इंडिकेटर चालू थे. इसके बाद जब वह कार के नजदीक पहुंचे तो 4 लोग भागते हुए नजर आए. चोरों ने कार को ले जाने की नियत से पहले सब्बल से गेट को तोड़ने का प्रयास किया. जब इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने गाड़ी के कांच तोड़ दिए. लेकिन कुत्ते ने लगातार भौंककर अपने मालिक को जगा दिया और मालिक की कार को चोरी होने से बचा लिया.

Sagar Dog saves car stolen
कुत्ते ने कार चोरी होने से बचाया (ETV Bharat)

खुरई में कुत्ते ने कार चोरी होने से बचाई

कार मालिक जय सिंह ठाकुर ने बताया कि "पालतू कुत्ते की वजह से ही आज मेरी कार बच पाई है. पत्नी हमेशा कहती रहती थी कि इस कुत्ते को घर में मत रखो, इसे मत पालो. इसके भौंकने की वजह से रात में सो भी नहीं पाते हैं. लेकिन आज इस जिम्मी (कुत्ते) की वजह से ही हमारी कार बच पाई है. इस कार्य के चलते आज हमारा पूरा परिवार खुश है."

Sagar Thief broke mobile shop lock
दुकान का ताला तोड़ चोरी की कोशिश (ETV Bharat)

कुत्ते को माला पहनाकर किया स्वागत

जय सिंह ने कहा कि "जिम्मी की वफादारी के लिए उसे माला पहनाकर उसका स्वागत किया और मिठाई भी खिलाई." इस पालतू कुत्ते को उन्होंने 4 साल पहले सागर से खरीदा था. यह जर्मन शेफर्ड की प्रजाति का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि घर के आसपास के 100 मीटर की दूरी में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे अंदेशा होने लगता है और वह भौंकना शुरू कर देता है.

मोबाइल दुकान में भी चोरी की कोशिश

इस घटना स्थल से चंद कदमों की दूरी पर शहर के मुख्य परसा चौराहा के पास भी चोरी करने की कोशिश की. स्टेशन रोड पर स्थित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के ताले को चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया. जबकि अनंत चतुर्दशी के मौके पर देर रात तक प्रतिमाओं का विसर्जन कार्यक्रम चल रहा था. इसके साथ ही शहर की मुख्य सड़क होने की वजह से यहां रातभर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है. लेकिन इसके बाद भी चोरों ने घटना को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

मोबाइल दुकानदार विशाल ने बताया कि "जब मुझे घटना के बारे में सुबह पता चला तो मैं दुकान पहुंचा. यहां मैने देखा कि सारे ताले तोड़ने के प्रयास किए गए हैं. सामने पत्थर भी रखा हुआ है. इसकी शिकायत हमने थाने में की. जिसके पास पुलिस पहुंची और घटना का जायजा लिया." वहीं, पुलिस इस मामले को लेकर जांच-पड़ताल कर रही है.

