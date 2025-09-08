ETV Bharat / state

सागर में वफादार जिम्मी ने चोरों के मंसूबे को किया नाकाम, लाखों की कार बचाई

खुरई में कुत्ते ने कार चोरी होने से बचाई ( ETV Bharat )

सागर: जिस कुत्ते के लिए मालिक को 4 साल से ताना मिल रहा था, उसी ने मालिक की लाखों रूपए की संपत्ति चोरी होने से बचा ली. अब कुत्ते को घर में माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है और मिठाई खिलाई जा रही है. दरअसल, खुरई में घर के सामने खड़ी कार चोर ले जाने की फिराक में थे. लेकिन मालिक के पालतू कुत्ते 'जिम्मी' ने चोरों के मंसूबे को सफल नहीं होने दिया. जिससे पूरा परिवार खुश है और कुत्ते की बफादारी पर गर्व कर रहा है. वहीं, चोरों ने एक दुकान को भी निशाना बनाया और उसके ताले तोड़ने की कोशिश की. कुत्ते ने चोरी की सूचना मालिक को दी! आपने सुना होगा कि कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है. इस बात को जिम्मी ने सच भी साबित कर दिखाया है. यह पूरा मामला खुरई से सामने आया है. जहां शहर के महावीर वार्ड में स्थित सराय मार्केट के पास जय सिंह ठाकुर अपने परिवार के साथ रहते हैं. जब शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात उनका पालतू कुत्ता जिम्मी लगातार भौंकने लगा तो उन्हें कुछ शंका हुई. वे उठकर कमरे के बाहर पहुंचे तो देखा कि घर के सामने खड़ी उनकी कार के चारों इंडिकेटर चालू थे. इसके बाद जब वह कार के नजदीक पहुंचे तो 4 लोग भागते हुए नजर आए. चोरों ने कार को ले जाने की नियत से पहले सब्बल से गेट को तोड़ने का प्रयास किया. जब इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने गाड़ी के कांच तोड़ दिए. लेकिन कुत्ते ने लगातार भौंककर अपने मालिक को जगा दिया और मालिक की कार को चोरी होने से बचा लिया.

