सागर में संभागस्तरीय बैठक में 26 में से पहुंचे सिर्फ 4 विधायक, विकास कार्यों पर किया फोकस

संभाग स्तरीय बैठक में दीपाली रस्तोगी ने विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा की. दीपाली रस्तोगी ने कहा कि "नहरों को अतिक्रमण मुक्त कर उनकी मरम्मत कराई जाए. सड़क विहीन मुक्तिधामों पर सड़क निर्माण किया जाए. उन्होंने रामराजा लोक और जुगल किशोर लोक के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. शासन की सभी जनहितैषी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचे. इसकी मॉनिटरिंग संभाग एवं जिला अधिकारी करें." उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाएं.

इस बैठक में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, टीकमगढ़ विधायक यादवेन्द्र सिंह, हटा विधायक उमा खटीक और महाराजपुर विधायक कामाख्य प्रताप सिंह मौजूद रहे.

सागर: बुंदेलखंड के विकास को लेकर आयोजित बैठक में संभाग के 26 विधायकों में से सिर्फ 4 विधायक मौजूद रहे. अपर मुख्य सचिव और सागर संभाग प्रभारी दीपाली रस्तोगी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए यह संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी.

'नल-जल योजना की राशि का हो सदुपयोग'

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि "सागर संभाग की जेरा, बेबस और चैनपुरा सिंचाई परियोजनाओं का कार्य धीमी गति से चल रहा है. इन सभी परियोजनाओं में जो गतिरोध सामने आ रहे हैं, उन्हें दूर किया जाए. तय समय में परियोजना पूरी होना सुनिश्चित किया जाए."

उन्होंने कहा कि "जल जीवन मिशन की अधूरी नल-जल योजनाओं को पूरा करने सरकार ने अतिरिक्त राशि दी है. नल-जल योजना को पूरा करने के लिए राशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए. काम अधूरा छोड़ने वाली ऐजेंसियों को फिर काम ना दिया जाए. राहतगढ़ जलप्रपात के सौंदर्यीकरण का काम जल्द चालू करने और आगामी सीजन के लिए किसानों को सहजता से खाद बीज की व्यवस्था करने को कहा."

विकास कार्यों को लेकर सागर में संभागस्तरीय बैठक (ETV Bharat)

'हटा मुख्यालय पर नहीं रहते हैं अधिकारी'

हटा विधायक उमा देवी खटीक ने सुझाव दिया कि "हटा में सभी निर्माण विभागों के कार्यालय तो उपलब्ध हैं किन्तु उनमें अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं. हटा में सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए. विधायक ने सिविल अस्पताल हटा में पैरा-मेडिकल स्टाफ और महिला डॉक्टर नियुक्ति पर जोर दिया."

महाराजपुर विधायक कामाख्य प्रताप सिंह ने सुझाव दिया कि "हरपालपुर नगर में जल संवर्धन के कार्य लंबित हैं, इसे जल्द पूरा किया जाए."

किसानों को नहीं मिल रहे जमीनों के रिकॉर्ड

बैठक में टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह ने सुझाव दिया कि "टीकमगढ़ जिले में विगत 84 साल से बंदोबस्त नहीं हुआ है. जिसके कारण किसानों को भूमि के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. ऐसे में रिकॉर्ड सुधारने के लिए पहल की जाए."

इस पर सागर संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि "वे ऐसे गांवों को चिन्हित करें, जिन गांवों के किसानों की खसरा-खतौनी का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. कमिश्नर ने निर्देश दिए कि ऐसे सभी गांवों की खसरा-खतौनी बनाने के लिए सागर संभाग के सभी कलेक्टर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें."