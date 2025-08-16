सागर (कपिल तिवारी): अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में विराजे भगवान श्री राम की प्रतिमा शालिग्राम शिला पर बनाई गई है. इतने बड़े आकार में शालिग्राम शिला मिलना काफी मुश्किल होता है. हमारे देश में भगवान बांके बिहारी की शालिग्राम शिला से निर्मित प्रतिमाएं कुछ ही स्थान पर मिलती हैं. ये मंदिर देश में काफी प्रसिद्ध मंदिर हैं. कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की शालिग्राम शिला से बनी देश में सिर्फ 4 प्रतिमाएं है. इनमें से एक प्रतिमा बुंदेलखंड के छोटे से गांव देवल चोरी में स्थापित है.

जिस मंदिर में ये प्रतिमा स्थापित की है. वह मंदिर करीब 500 साल पुराना है, ऐसा जानकारों का मनना है. वृंदावन में बांके बिहारी, जयपुर में गोविंद देव और पन्ना में भगवान जुगल किशोर की प्रतिमा शालिग्राम शिला से बनी हुई है.

देखने में घर लगता है मंदिर (ETV Bharat)

मुगल आक्रांताओं से बचाने घर जैसा बनाया मंदिर

सागर जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर जैसीनगर तहसील में देवल चोरी गांव है. यहां स्थित राज मंदिर कई मायनों में अहम है. इसकी बनावट किसी मंदिर की तरह नहीं, बल्कि पुराने जमाने में बनने वाले घरों की तरह है. इसको घर जैसा बनाने के पीछे भी बड़ी कहानी है. इंजीनियर भारत भूषण तिवारी ने बताया, "उस जमाने में मुगल आक्रांता मंदिरों को नष्ट कर रहे थे. इसलिए मंदिर बनाते समय उसकी संरचना ऐसी रखी गई कि वह मंदिर की जगह घर की तरह लगे. पहले मंदिर गांव के कच्चे घरों की तरह था, लेकिन हाल ही में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है. पहले ना तो गुंबद था और ना ही मंदिर जैसी कोई संरचना नजर आती थी."

वृंदावन जैसे विराज हैं बांके बिहारी (ETV Bharat)

दुर्लभ शालिग्राम शिला से बनी बांके बिहारी की प्रतिमा

मंदिर का निर्माण करने वालों के परिजन इंजीनियर भारत भूषण तिवारी बताते हैं, "इस मंदिर का मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में विशेष महत्व है. क्योंकि इसमें जो बांके बिहारी जी की प्रतिमा स्थापित है, वह शालिग्राम शिला पर बनी हुई है. खास बात ये है कि इतने बड़े आकार में शालिग्राम शिला मिलना काफी दुर्लभ होता है. हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में जो भगवान राम की प्रतिमा बनाई गई है, वह भी शालिग्राम शिला से बनी हुई है.''

देवल चोरी गांव का अनोखा राज मंदिर (ETV Bharat)

''शालिग्राम शिला राम मंदिर के लिए विशेष तौर पर नेपाल से लाई गई थी. वैसे तो घरों या मंदिरों में शालिग्राम की पूजा होती है, वह काफी छोटे होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन बड़े आकार की शालिग्राम शिला मिलना काफी दुर्लभ होता है."