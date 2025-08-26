सागर: मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने देवरी नगर पालिका की अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन को पद से हटाने का पत्र जारी कर दिया है. सोमवार को जैसे ही ये पत्र जारी किया गया तो देवरी में भाजपा पार्षदों ने जमकर जश्न मनाया. खास बात ये है कि देवरी नगर पालिका भाजपा शासित नगर पालिका है. लेकिन पिछले 3 सालों से भाजपा के ही पार्षद अपनी ही पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ ताल ठोक रहे थे.

अपने ही पार्टी के पार्षदों ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव

देवरी नगर पालिका में भाजपा की अध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ भाजपा पार्षदों ने ही अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया था. इसी दौरान राज्य सरकार द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अवधि को परिवर्तित कर दिया. जिसके बाद नेहा अलकेश जैन का पद बच गया. लेकिन जब सोमवार को नगरीय प्रशासन विभाग ने उनको पद से हटाया तो भाजपा ही जश्न मनाती नजर आई.

नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

सोमवार शाम को मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया था कि देवरी नगर पालिका की अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्तावित आरोपों में कुछ आरोप प्रमाणित पाए गए हैं. जिससे नेहा अलकेश जैन का नगर पालिका अध्यक्ष पद पर रहना लोकहित और परिषद के हित में नहीं है.

पत्र में आगे कहा गया है कि वह विधि अनुसार कर्तव्य पालन में सक्षम नहीं हैं और नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के विपरीत कार्य कर रही हैं. इसलिए नेहा अलकेश जैन को तत्काल नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत पद से पृथक किया जाता है.

शिकायत सही पाए जाने पर हुई कार्रवाई

देवरी नगर पालिका अध्यक्ष को पद से हटाने की सूचना मिलते ही भाजपा पार्षदों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया. पार्षद प्रतिनिधि संदीप जैन का कहना है कि "भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, जो भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ निर्णय ले सकती है. 3 साल से नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त था और हम लोगों ने जो शिकायत की थी. शिकायत सही पाए जाने पर सरकार ने ये निर्णय लिया है."

उन्होंने आगे कहा कि "अब आने वाले 2 सालों में हम नगर पालिका के सभी वार्डों में बिना भेदभाव के विकास कार्य करेंगे. आगे नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के लिए शासन द्वारा कार्यक्रम जारी होगा और पार्टी का जैसा आदेश होगा, वैसा हम लोग काम करेंगे."

'नगर की जनता और पार्षद हैं उत्साहित'

पार्षद प्रतिनिधि उमेश पलिया का कहना है कि "भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और हमारे विधायक बृज बिहारी पटेरिया ने देवरी विधानसभा के नगर वासियों की चिंता की. हमारे द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद नेहा जैन के खिलाफ कार्रवाई की गई. जिससे नगर की जनता और नगर पालिका पार्षद काफी उत्साहित हैं. अब हम लोग नगर पालिका के सभी वार्डों में बिना भेदभाव के विकास करेंगे और शासन की सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे."