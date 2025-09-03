सागर: ग्रामीण अंचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर कैसा है. इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. दरअसल, जिले के देवरी विकासखंड के ग्रामीण अंचलों के स्कूल में वैसे भी पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि शिक्षक स्कूल ही नहीं पहुंचते और अगर शिक्षक स्कूल पहुंच कर पढ़ा भी रहे हैं, तो खुद इतने नाकाबिल हैं कि वह बच्चों को क्या सिखाएंगे.

हाल ये है कि जब इलाके के सरकारी स्कूलों के बच्चों से राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता का नाम पूछा गया, तो किसी को पता ही नहीं था. यहां तक तो ठीक था, लेकिन स्कूल में पदस्थ शिक्षकों से ब्लैकबोर्ड पर राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति का नाम लिखने कहा गया, तो उन पर भी लिखते नहीं बना. ज्यादातर स्कूल से शिक्षक नदारद थे और उनके गैरहाजिर होने की कोई वजह ही मालूम नहीं थी. जब मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गयी, तो उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन दिया है.

शिक्षकों ने बोर्ड पर जो लिखा उसमें थी कई गलतियां (ETV Bharat)

ज्यादातर स्कूलों से शिक्षक नदारद

दरअसल, देवरी विकासखंड के कुछ जागरूक ग्रामीण लोगों ने सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था जानने के लिए स्कूलों का दौरा किया था. स्थानीय ग्रामीणों को जो बात देखने में आयी कि ज्यादातर स्कूलों के प्रभारी स्कूल पहुंचे ही नहीं थे और किसी एक शिक्षक या शिक्षिका के भरोसे स्कूल चल रहे थे. ग्रामीणों ने शासकीय प्राथमिक शाला हाथखोह जाकर जानकारी ली, तो शाला प्रभारी आशीष कटारे स्कूल पहुंचे ही नहीं थे और शिक्षिका विभा दुबे अकेली बच्चों को पढ़ा रही थीं.

सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर खस्ताहाल (ETV Bharat)

उनसे जब शाला प्रभारी के गैर हाजिर होने का कारण पूछा, तो बताया कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए स्कूल नहीं आए. इसी तरह शासकीय प्राथमिक शाला कटंगी के हाल थे. वहां की शाला प्रभारी सीमा मिश्रा भी स्कूल नहीं पहुंची थी और शिक्षक सुरेंद्र पड़रया स्कूल में मौजूद थे. उनसे जब शाला प्रभारी की गैरहाजिरी की वजह पूछी, तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए.

बच्चों को राष्ट्रपिता-राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम

यहां तक तो ठीक था, लेकिन स्कूली बच्चों की शिक्षा का स्तर समझने के लिए जब ग्रामीणों ने स्कूल के बच्चों से राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति का नाम पूछा. तो किसी भी बच्चे को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के बारे में पता ही नहीं था. ऐसे मैं ग्रामीणों ने स्कूल में मौजूद शिक्षकों से ब्लैक बोर्ड पर राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति का नाम लिखने का कहा तो कोई भी शिक्षक सही ढंग से नाम नहीं लिख पाया और सब ने गलत नाम लिखा.

जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया जांच का आश्वासन

ग्रामीणों से मिली स्कूलों और शिक्षकों की जानकारी के आधार पर जब जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन से बात की गयी, तो उन्होंने कहा कि, ''जिन स्कूलों की जानकारी आप लोगों के पास है. उसे मेरे पास भेजें, मैं आवश्यक जांच कर कर कार्यवाही करूंगा.''