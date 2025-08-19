सागर: पिछले विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कई घोषणा की थी. इस दौरान उन्होंने 4 जून 2023 को प्रदेश के संविदा कर्मियों की महापंचायत बुलाकर उनके हित में घोषणाओं का अंबार लगा दिया था. लेकिन चुनाव में बहुमत मिलने के बाद शिवराज सिंह की जगह मुख्यमंत्री मोहन यादव बन गए. अब शिवराज सिंह की घोषणाओं को लेकर लोग सवाल करने लगे हैं कि सरकार बने डेढ़ साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी वादा क्यों नहीं पूरा किया जा है.

संविदा कर्मचारियों का हल्ला बोल

संविदा कर्मचारी बीते डेढ़ साल से घोषणाओं को लागू करने का इंतजार कर रहे थे. लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा आज तक लागू नहीं हुई. ऐसे में प्रदेशभर के संविदा कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में संयुक्त संघर्ष मंच बनाकर आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं. संयुक्त संघर्ष मंच के जिला संयोजक बसंत तिवारी ने बताया कि "प्रदेश के तमाम विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी और अधिकारियों की विधानसभा 2023 चुनाव के ठीक पहले 4 जून 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत बुलाई गई थी. उसमें कई सारी घोषणाएं की गई थीं, लेकिन आज तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया. इसलिए हम लोगों ने एक मंच गठित कर आंदोलन करने का फैसला किया है."

सागर में संविदा कर्मचारियों ने फूंका आंदोलन का बिगुल (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

उन्होंने आगे कहा, "संविदा महापंचायत में कर्मचारियों के हित में घोषणा के बाद 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति का परिपत्र जारी हुआ, लेकिन कर्मचारियों को अपेक्षित लाभ आज तक नहीं मिला. इसी कारण हम लोगों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले संयुक्त संघर्ष मंच गठित करके मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. इस उपेक्षा से कर्मचारियों में गहरा रोष है. शासन स्तर पर कई बार पत्राचार और चर्चा के बावजूद नीति में सुधार नहीं हुआ. इसी कारण आंदोलन की राह चुननी पड़ी है."

संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के संयुक्त संघर्ष मंच का कहना है कि "महापंचायत में नियमित कर्मचारी के समान सुविधाएं देने की घोषणा की गई थी. जिसमें ग्रेच्युटी, एनपीएस, अनुकंपा नियुक्ति और नियमित कर्मचारी के समान महंगाई भत्ता दिया जाने का एलान किया गया था. महापंचायत की घोषणाओं को लेकर कई प्रमुख विभागों में आज तक संविदा नीति लागू नहीं की गई है और जिन विभागों में लागू की गई है, वहां आधी अधूरी घोषणाएं लागू की गई हैं. फिलहाल हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो आगे आंदोलन और तेज करेंगे."