सागर: फसल बीमा से जुडे़ एक केस के मामले में सागर कलेक्टर संदीप जीआर का गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. जिला उपभोक्ता फोरम ने फसल बीमा से जुडे़ मामले में जिला कलेकटर को कई बार जमानती वारंट जारी किए, लेकिन कलेक्टर लगातार नदारद रहे. कलेक्टर की लगातार गैर हाजिरी के चलते उपभोक्ता फोरम ने ये आदेश जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.

क्या है मामला

दरअसल, सागर की राहतगढ़ तहसील के पीपरा गांव के किसान नरेन्द्र सिंह, रविन्द्र और संग्राम सिंह ने 2009 में अपने वकील जितेन्द्र सिंह राजपूत के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में फसल बीमा से संबंधित मामला लगाया था. जिला उपभोक्ता फोरम में मामले का निराकरण ना होने पर राज्य उपभोक्ता फोरम द्वारा निराकरण किया गया है. इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने 2014 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर को राशि जारी करने का आदेश पारित किया था.

सागर उपभोक्ता फोरम का आदेश (ETV Bharat)

राशि की वसूली के संबंध में ये मामला 2017 में फिर उपभोक्ता फोरम में पहुंचा. राशि के वसूली के संबंध में सागर जिला कलेक्टर को कई बार नोटिस जारी किए. उनकी तरफ से कई बार कर्मचारी मौजूद हुए, लेकिन फिर भी आज तक इस मामले में पैसा जमा नहीं किया गया. इस मामले में फोरम द्वारा बार-बार जिला कलेक्टर को जमानती वारंट जारी किए गए, लेकिन कलेक्टर कभी पेश नहीं हुए.

अन्य कर्मचारी और अधिकारी भेजकर अगली पेशी में राशि जमा करने की बात कहकर तारीख लेते रहे हैं. जब मामला ज्यादा गंभीर हो गया, तो जिला उपभोक्ता फोरम की डबल बेंच आर के कोष्ठा और अनुभा वर्मा ने कलेक्टर को तलब करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.

महज 70 हजार रुपए की वसूली से जुड़ा मामला

परिवादी के वकील जितेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि "पूरा मामला 70 हजार की वसूली से जुड़ा हुआ है. जिसमें कलेक्टर सागर को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, क्योंकि मामले में लगातार लापरवाही बरती जा रही है और वसूली की राशि जमा नहीं की जा रही है. जमानती वारंट कलेक्टर का जारी होता था, लेकिन कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी और कर्मचारी उस तारीख में पेश होकर अगली तारीख पर राशि जमा करने की बात कहते और तारीख बढ़वा लेते थे. इसी बात को लेकर फोरम ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अब 26 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई है.