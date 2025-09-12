ETV Bharat / state

गायों को हक दिलाएंगे कंप्यूटर बाबा, गौ माता न्याय यात्रा के लिए सागर में मांगी भीख

इस यात्रा में प्रदेश भर से लावारिस गायों को भोपाल ले जाया जाएगा और मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर वहां गौ माता की सुरक्षा के लिए अपनी मांगे रखेंगे. कम्प्यूटर बाबा ने कहा है कि "अब गौमाता सीएम हाउस में ही रहेंगी, जब तक सरकार गायों की सुरक्षा को लेकर हमारी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है."

सागर: अपनी राजनीतिक दिलचस्पी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के लिए फिर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं. दरअसल, कम्प्यूटर बाबा आगामी 7 से 14 अक्टूबर तक गौ माता न्याय यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं. इस यात्रा की सफलता के लिए पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से भिक्षा ली जा रही है.

7 से 14 अक्टूबर तक गौमाता न्याय यात्रा

गौमाता न्याय यात्रा के लिए सागर पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने मीडिया से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने बताया कि "जो हम गौमाता न्याय यात्रा निकाल रहे हैं. उसके लिए पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत हम प्रदेश के एक-एक जिले में पहुंचकर भिक्षा मांग रहे हैं. साथ ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आज गौमाता सड़कों पर मरने के लिए मजबूर है. सनातन की जननी गौमाता को बचाने के लिए हम सब को आगे आना होगा."

कंप्यूटर बाबा बोले- अब सीएम हाउस में रहेंगी गौ माता (ETV Bharat)

'मुख्यमंत्री निवास पर रहेंगी गौ माता'

कंप्यूटर बाबा ने कहा कि "हमें हर जिले में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है. गौमाता न्याय यात्रा में प्रदेश भर के गौरक्षक लावारिस गायों को लेकर 7 अक्टूबर से अपने-अपने इलाके से चलेंगे और 14 अक्टूबर को भोपाल मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के समक्ष गौ माता को राजमाता का दर्जा देने, गौमाता के लिए व्यवस्थित गौशाला बनाने और उनके भोजन के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग रखेंगे. जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा, तब तक हम मुख्यमंत्री निवास पर ही रुकेंगे."

गायों के लिए भीख मांगते हुए कंप्यूटर बाबा (ETV Bharat)

हमारी मांगों को अनसुना कर रही सरकार

प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर आरोप लगाते हुए कंप्यूटर बाबा ने कहा, "मध्य प्रदेश की सड़कों पर गौमाता मरने के लिए मजबूर है. सनातन की जननी गौमाता है. मध्य प्रदेश सरकार गौ माता के प्रति उदार नहीं है. साधु संत, किसानों, गौरक्षकों और आम नागरिक सहित हम लोगों ने लगातार चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अनुरोध किया. हम लोगों को न मुख्यमंत्री से मिलने दिया गया और ना ही मुख्यमंत्री खुद मिले. इसलिए हम लोग 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक गौ माता न्याय यात्रा निकाल रहे हैं."

गौमाता को राजमाता का दिया जाए दर्जा

इस यात्रा में हजारों की संख्या में गौमाता, किसान, गौ रक्षक और युवा रहेंगे. सभी मिलकर मोहन यादव सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारी गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए. साथ ही गौमाता के लिए व्यवस्थित गौशालाएं और भोजन आदि की व्यवस्था की जाए. गौमाता मुख्यमंत्री निवास में तब तक रहेंगी, जब तक उनको लेकर हमारी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा.