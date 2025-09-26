ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के इस स्मार्ट कलेक्टर के फैन मोहन यादव, शुरु करेंगे श्रद्धांजलि योजना

सागर कलेक्टर संदीप जीआर के इनोवेशन पर मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की मुहर. मुख्यमंत्री ने अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों के हाल जाने.

Sagar Shraddhanjali scheme
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की सागर कलेक्टर की तारीफ (ETV BHARAT)
सागर : सागर कलेक्टर संदीप जीआर के काम करने का तरीका अन्य कलेक्टरों से हटकर है. वह जनता से सीधे जुड़कर उनकी समस्याओं को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं. और इसी समाधान के रास्ते पर कुछ ऐसे प्रयोग सागर कलेक्टर कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है. हाल ही में सागर दौरे पर आए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले लोगों को मिलने के लिए बुलाया. जब मुख्यमंत्री को पता चला कि कलेक्टर संदीप जीआर के नए प्रयोग से लोगों के जख्मों पर मरहम लगा है तो उन्होंने बारीकी से इस प्रयोग को समझा.

सागर जिले में एक साल में 100 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति

सभी जानते हैं जब किसी परिवार के शासकीय सेवा में रहने वाला सदस्य मौत का शिकार हो जाता है तो परिवार टूटकर बिखर जाता है. ऐसे परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के लिए सालों परेशान होना पड़ता है. ऐसे में सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने पिछले एक साल में 100 से ज्यादा लोगों को अनुकंपा नियुक्ति देने का काम किया. जिला स्तर पर उन्होंने इसे श्रृद्धाजंलि योजना का नाम दिया. गुरुवार को सागर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रृद्धाजंलि योजना से अनुकंपा नियुक्ति हासिल करने वाले लोगों से मुलाकात की और योजना की सराहना की.

Sagar Shraddhanjali scheme
सागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सम्मान (ETV BHARAT)

अनुकंपा नियुक्ति हासिल करने वालों से मिले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर जिले में पिछले एक साल के भीतर अनुकंपा नियुक्ति हासिल करने वाले करीब 100 लोगों से मुलाकात की और जिले में अनुकंपा नियुक्ति के लिए कलेक्टर संदीप जी आर द्वारा शुरू की गई श्रद्धांजलि योजना की सराहना करते हुए कहा "ये योजना पूरे मध्यप्रदेश के लिए मॉडल बनेगी. उन्होंने श्रृद्धाजंलि योजना से लाभान्वित लोगों से कहा कि आप और आगे बढ़ें. इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है."

Sagar Shraddhanjali scheme
पूरे प्रदेश में लागू होगी श्रद्धांजलि योजना (ETV BHARAT)

पूरे मध्य प्रदेश के लिए मॉडल बनेगी श्रद्धांजलि योजना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "सागर कलेक्टर संदीप जीआर द्वारा श्रद्धांजलि योजना के जरिए सभी विभागों में 100 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है. यह योजना पूरे मध्य प्रदेश के लिए मॉडल बनेगी और इसी के तहत प्रदेश भर में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का कार्य किया जाएगा." उन्होंने कलेक्टर की तारीफ करते हुए कहा "कम समय में सभी दस्तावेजों की जांच कर पीड़ित व्यक्तियों को इतनी बडी संख्या में अनुकंपा प्रदान की है, वह सराहनीय है."

दीनदयाल उपाध्याय का सपना पूरा हुआ

इस योजना पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "जिस परिवार का कोई जाता है तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता है और इस पीड़ा को वही परिवार समझ सकता है. पं. दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर इतना महत्वपूर्ण कार्य सागर जिला प्रशासन ने किया है, यह अत्यंत सराहनीय है. आज पं. दीनदयाल उपाध्याय के सपने पूरे हुए." कलेक्टर संदीप जी आर ने सागर कलेक्टर का पदभार ग्रहण करते हुए एक साल में में 100 से ज्यादा अनुकंपा नियुक्ति श्रद्धांजलि योजना के माध्यम से बहुत कम समय में दी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टर को कहा कि इस तरह के कार्य लगातार जारी रखें.

