सागर यूनिवर्सिटी में है मां दुर्गा की सर्वोच्च शक्तिमान स्वरूप प्रतिमा, ललितासन मुद्रा में हैं विराजमान

जानकारों का कहना है कि इस प्रतिमा में मां दुर्गा को सर्व शक्तिशाली रूप में दर्शाया गया है और दैत्यों और दावन की विनाशक के रूप में बताया गया है. ये प्रतिमा 11वीं शताब्दी की है, जिसे ब्रिटिश सेना ने अपने संग्रहालय में स्थापित किया था और फिर इसे सागर यूनिवर्सिटी के लिए भेंट किया गया था.

सागर: मां दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी और सिंह वाहिनी का स्वरूप ज्यादातर देखने मिलता है लेकिन मां दुर्गा का सर्वोच्च शक्तिमान स्वरूप इन सबसे हटकर है. इस दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन नवरात्रि के अवसर पर सागर यूनिवर्सिटी के हरीसिंह गौर पुरातत्व संग्रहालय में किए जा सकते हैं. दरअसल इस दुर्गा प्रतिमा में जहां मां दुर्गा की 20 भुजाएं है, वहीं उनके साथ 2 सिंह हैं. जानकार इसे दुर्गा का सर्वोच्च शक्तिमान स्वरूप कहते हैं.

सागर यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष डाॅ नागेश दुबे बताते हैं कि "दुर्गा की प्रतिमा चारभुजी, आठ भुजी, दस भुजी, बारह भुजी और यहां तक कि 20 भुजी होती हैं.

प्रतिमा विज्ञान के अनुसार इन भुजाओं को इसलिए ऐसा बनाया गया है कि दुर्गा का ये रूप अति शक्तिशाली या सर्वोच्च शक्तिमान के तौर पर दर्शाया गया है. देवताओं द्वारा दुर्गा को अस्त्र-शस्त्र और सिंह प्रदान किया गया था और असीम शक्तियां दी गई थीं ताकि वह दैत्यों और दानवों का विनाश कर सकें. उस समय महिषासुर दैत्य से सृष्टि परेशान हो गई थी और मां दुर्गा ने उसका संहार किया था. ऐसा कहा गया है कि इसका पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है."

मां दुर्गा की सर्वोच्च शक्तिमान स्वरूप वाली प्रतिमा (ETV Bharat)

11 वीं शताब्दी की है दुर्गा प्रतिमा

सागर यूनिवर्सिटी के पुरातत्व संग्रहालय में जो मूर्ति है, वह ब्रिटिश सेना द्वारा सागर छावनी में रखी गई थी. जिसे सेना द्वारा यूनिवर्सिटी के पुरातत्व संग्रहालय को दी गई थी. जिसे संग्रहालय में लाकर विधिवत स्थापित किया गया था. ये 11 वीं शताब्दी की प्रतिमा है.

ललितासन मुद्रा में विराजमान हैं मां दुर्गा

प्रतिमा विज्ञान के अनुसार ये कल्चुरीकालीन कला का नमूना है. इसमें देवी दुर्गा त्रिशाखा पर पद्मासन में ललितासन मुद्रा में हैं. उनका दाहिना पैर पद्मकमल पद्मपीठ पर स्थित है. देवी की जो अधिकांश भुजाए हैं, उनमें दाहिनी ओर की 10 भुजाओं में ऊपर से नीचे के क्रम में पद्म, पुष्प, डमरू, खंडित हाथ, टंक, तुरीण, बाण दर्शाए गए हैं.

एक हाथ वरद मुद्रा में है तो बांयी तरफ की भुजा में कमंडल है, बाकी हाथ खंडित हैं. देवी के मस्तिष्क पर जटामुकुट है, हार कंकण कटिवलय नुपुर और अन्य आभूषणों से अलंकृत है. वहीं प्रतिमा के ऊपर तरफ युगल गंधर्व कमल की माला लिए हुए हैं. पार्श्व भाग में एक-एक देव को दर्शाया गया है. सबसे नीचे परिचारिका खड़ी हुई अवस्था में है. प्रतिमा के दोनों तरफ एक-एक सिंह हैं. आमतौर पर दुर्गा प्रतिमा में एक ही सिंह होता है, इसमें 2 सिंह खड़ी हुई मुद्रा में गर्दन झुकाकर सामने की तरफ देख रहे हैं. दोनों के मध्य दुर्गा जी आसन पर विराजमान हैं.

क्या कहता है प्रतिमा का कला और भाव पक्ष?

दुर्गा प्रतिमा के कलापक्ष की बात करें, तो अत्यंत सौंदर्य वाली प्रतिमा कल्चुरीकाल की कला विधान और विशेषताओं से युक्त है. इस मूर्ति के भावपक्ष की बात करें, तो मुखमंडल सौम्यता के साथ शांति मुद्रा में है. ये दुर्गा का सर्वोच्च शक्तिमान स्वरूप है. बुंदेलखंड, सागर संभाग यहां तक की मध्य प्रदेश के लिए ये प्रतिमा गौरव की बात है.