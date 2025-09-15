ETV Bharat / state

सागर में बेकाबू ट्रक रेलवे फाटक तोड़ धड़धड़ाते पहुंचा ट्रैक पर, 2 वाहनों को मारी जोरदार टक्कर

गनीमत रही जब ट्रक ने रेलवे फाटक को तोड़ा, उस समय ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी. वरना बड़ा हादसा हो सकता था. हादसे के बाद रेलवे गेट के दोनों ओर लंबा जाम लग गया. यह रेलवे फाटक जरुआखेड़ा पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है.

सागर: नेशनल हाईवे पर स्थित ठाकुर बाबा रेलवे गेट नंबर 11 पर एक सीमेंट से भरा ट्रक अचानक बेकाबू हो गया. रेलवे फाटक को तोड़ते हुए ट्रक तीसरी पटरी पर जाकर फंस गया. इस दौरान ट्रक ने रास्ते में खड़े 2 वाहनों को भी जोरदार टक्कर मारी. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद रेल यातायात भी प्रभावित हुआ.

कड़ी मशक्कत के बाद हटाया गया ट्रक

ट्रक को रेलवे ट्रैक से हटाने में रेलवे के कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करना पड़ी. इस दौरान न सिर्फ रेलवे का संचालन घंटों तक प्रभावित हुआ बल्कि आसपास का सड़क यातायात भी पूरी तरह ठप हो गया. यात्रियों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कार चालक रूपेश कुर्मी ने बताया कि "उसे सागर से बीना जाना था. ट्रेन से उसके रिश्तेदार आ रहे थे, उन्हें लेने के लिए बीना जाना था लेकिन कई घंटे तक फाटक पर इंतजार करना पड़ा."

ट्रक ने दो वाहनों को भी टक्कर मारी (ETV Bharat)

वाहन चालक होते रहे परेशान

घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की. ट्रक ड्राइवर अजीम खान ने बताया कि "यहां पर पिछले 5 साल से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है. इसकी वजह से लोगों को हर दिन जाम, खतरे और असुविधा का सामना करना पड़ता है." ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते इस ओवरब्रिज का निर्माण पूरा कर दिया जाता, तो ऐसे हादसे बार-बार सामने नहीं आते.

सीमेंट से भरे ट्रक ने तोड़ा रेलवे फाटक (ETV Bharat)

पहले भी हो चुके कई बड़े हादसे

इस घटना ने एक बार फिर से प्रशासन और रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक अधूरे प्रोजेक्ट्स की वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जान जोखिम में डालनी होगी.

ऐसा नहीं है कि यह पहला हादसा है, इसके पहले भी रेलवे फाटक पर कई बड़े हादसे हो चुके हैं. ठाकुर बाबा मंदिर से फाटक तक काफी ढलान है, ऐसे में कई वाहन चालक अपने वाहन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं. फिलहाल, हादसे की जांच जारी है और ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है.