बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के डॉक्टर साहब, पीएम मोदी को चिट्ठी लिख पूछे सवाल - SARVESH JAIN LETTER TO PM MODI

बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के प्रोफेसर साहब ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 20, 2025 at 2:24 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 3:02 PM IST 2 Min Read

सागर: बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश जैन ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चिट्ठी लिखकर पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाने वाली बुलडोजर एक्शन गलत बताया हैं. उनका कहना है कि "किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाना ना तो न्याय संगत है और ना ही कानून में इस तरह की कार्रवाई का उल्लेख है." बुलडोजर कार्रवाई पर डॉक्टर ने उठाए सवाल

