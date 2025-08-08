सागर: बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के साथ एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर्स ने मरणासन्न अवस्था में पहुंची एक गर्भवती महिला को नया जीवन दिया. इस महिला का वेंटिलेटर पर ही ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई गई. ऑपरेशन के 4 दिन बाद महिला होश में आई. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अंतिम क्षण तक हार नहीं मानी.

दरअसल यहां राहतगढ़ की एक महिला मरणासन्न स्थिति में पहुंची थी, जिसके गर्भ में बच्चे की मौत हो चुकी थी और महिला भी मिर्गी के झटके आने के अलावा सांस बार-बार रुक रही थी, नब्ज गायब थी और ब्लड प्रेशर भी नहीं दिख रहा था.

मरणासन्न हालत में मेडिकल कॉलेज पहुंची महिला

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के प्रसूति विभाग में 28 जुलाई को एक गर्भवती महिला आई थी. जिसके पेट में बच्चे की मौत हो चुकी थी और महिला भी गंभीर स्थिति में थी. उसकी सांस बार-बार रुक रही थी और नब्ज नहीं मिल रही थी. मेडिकल उपकरणों में ब्लड प्रेशर नहीं दिख रहा था. मरीज को सीपीआर (कृत्रिम सांस) और ब्लड प्रेशर बढ़ाने दवा दी गई फिर महिला को तत्काल वेंटीलेटर पर रखा गया. कुछ देर बाद महिला मरीज का ब्लड प्रेशर और नब्ज में हरकत दिखने लगी तो डॉक्टरों को उम्मीद की किरण जगी.

4 दिन बाद होश में आई महिला, रंग लाई डॉक्टर्स की मेहनत (ETV Bharat)

वेंटिलेटर पर ऑपरेशन, 4 दिन में आया होश

महिला की सांस धीरे-धीरे ठीक से चलना तो शुरू हो गई लेकिन महिला बेहोश थी और पेट में बच्चे की मौत होने से गंभीर इंफेक्शन का खतरा बढ़ता जा रहा था. सबसे बड़ी चिंता थी कि मृत बच्चे को कैसे पेट से बाहर निकालें. वेंटीलेटर पर रखी महिला का ऑपरेशन बड़ी चुनौती थी. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ऐसा मामला पहली बार सामने आया था.

इस हालत में ऑपरेशन करने से महिला की मौत की 90 प्रतिशत संभावना थी. इस स्थिति से महिला के परिजनों को अवगत कराया गया. परिजनों की सहमति के बाद वेंटीलेटर सहित महिला को ऑपरेशन थियेटर ले जाकर पहली बार वेंटीलेटर पर पड़े मरीज का ऑपरेशन किया गया और महिला के पेट से मृत बच्चा निकाला गया. 4 दिन की गहन निगरानी के बाद बुधवार को महिला होश में आ गई.

रंग लाई डॉक्टर्स की मेहनत

एसो. प्रोफेसर डॉक्टर शीला जैन ने बताया कि "राहतगढ़ की रहने वाली मरीज शिफा कुरैशी मिर्गी के झटके के साथ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंची थी. गर्भवती महिला मरणासन्न अवस्था में थी, जहां एनेस्थीसिया विभाग की डॉक्टर वर्षा और डॉक्टर अभय ने सीपीआर देकर रिवाइव कर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया. गर्भस्थ शिशु की मौत पहले ही हो चुकी थी. ऐसे में वेंटिलेटर पर ही असि. प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका पटेल के साथ मेरी पूरी टीम ने सिजेरियन ऑपरेशन कर मृत बच्चे को बाहर निकाला. महिला 4 दिन बाद होश में आई. इस दौरान विशेष देखभाल की गई."

महिला की देखभाल स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर शीला जैन, डॉक्टर प्रियंका पटेल और एनेस्थीसिया विभाग के हैड डॉक्टर सर्वेश जैन, डॉक्टर इलियास और डॉक्टर अजय सिंह की टीम ने की.