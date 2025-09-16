ETV Bharat / state

मोटापा सिर्फ बीमारियों की वजह नहीं, डिलीवरी में दर्द से दिलाए राहत, बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज की रिसर्च

सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की एमडी स्टूडेंट की हैरान करने वाली रिसर्च,स्पाइनल एनेस्थीसिया देने पर मोटी महिलाओं को होता है कम दर्द.

SAGAR BMC GIRL STUDENT RESEARCH
बुंदेलखंड बीएमसी की रिसर्च डिलीवरी में दर्द से दिलाए राहत
Published : September 16, 2025 at 8:15 PM IST

4 Min Read
सागर: आमतौर पर मोटापे को ज्यादातर बीमारियों की जड़ माना जाता है, लेकिन आपको ये जानकर अचरज होगा कि कई मामलों में यही मोटापा मददगार साबित होता है. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में चल रहे, एक शोध में ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि जब गर्भवती महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन होता है, तो महिलाओं को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है. इसके साइड इफेक्ट के रूप में डिलेवरी के बाद सिर का दर्द सभी महिलाओं को होता है. इसी दर्द पर किए गए शोध में सामने आया है कि ये दर्द दुबली पतली महिलाओं की अपेक्षा मोटी महिलाओं के लिए कम होता है.

एनेस्थीसिया विभाग की पीजी स्टूडेंट का शोध

बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की एमडी स्टूडेंट डाॅ मनीषा ने ये शोध किया है. मनीषा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की निवासी है. उन्होंने बुंदेलखंड काॅलेज में पिछले 2 सालों में सिजेरियन डिलेवरी के लिए आने वाली करीब 120 महिलाओं पर रिसर्च की है. जिसमें ये पाया गया है कि गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन के लिए जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसमें साइड इफेक्ट के तौर पर होने वाले सिरदर्द का प्रतिशत मोटी महिलाओं में कम पाया गया है.

बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज की रिसर्च (ETV Bharat)

जबकि दुबली-पतली महिलाओं को सिरदर्द ज्यादा होता है. ये शोध डाॅ मनीषा ने एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड डाॅ सर्वेश जैन, डाॅ मनोज साहू और डाॅ प्रीति साहू के मार्गदर्शन में किया है.

एनेस्थीसिया स्टेट कांफ्रेस में मिला अवार्ड

पिछले दिनों जबलपुर में आयोजित एनेस्थीसिया विषय पर हुई राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में डाॅ मनीषा ने अपना रिसर्च पेपर पेश किया. उनके शोध के अध्ययन के तरीकों और उनसे विशेषज्ञों द्वारा तत्काल पूछे गए सवालों के आधार पर उन्हें दूसरा स्थान मिला है. विभाग के अध्यक्ष डाॅ सर्वेश जैन ने डाॅ मनीषा की सफलता पर चर्चा करते हुए कहा है कि "हमारे यहां चल रही रिसर्च में कई अच्छे परिणाम सामने आए हैं.

SAGAR BUNDELKHAND MEDICAL COLLEGE
सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)

जिसके चलते हमारे यहां देश भर के छात्र एनेस्थीसिया में पीजी के लिए प्रवेश ले रहे हैं और अकादमिक क्षेत्र में बीएमसी, सागर का नाम पूरे भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. हमारे मेडिकल कॉलेज का एनेस्थीसिया विभाग छात्रों को उच्च कोटि की सैद्धांतिक और प्रायोगिक शिक्षा देने के लिए जाना जाता है."

SAGAR RESEARCH SPINAL ANESTHESIA
एमडी स्टूडेंट डाॅ मनीषा (ETV Bharat)

डाॅ मनीषा ने अपनी रिसर्च के बारे में बताया

बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज की एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में एमडी कर रही डाॅ मनीषा ने बताया कि "मेरी रिसर्च का विषय ये है कि गर्भवती महिलाओं को जो ऑपरेशन के दौरान पीठ पर (स्पाइनल एनेस्थीसिया) सुई लगाकर दिया जाता है. उसके बाद सिरदर्द की संभावना होती है. मेरे शोध का निष्कर्ष ये निकला है कि दुबली पतली महिलाओं को ऑपरेशन के बाद होने वाला सिरदर्द मोटी महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है. ये रिसर्च मैंने विभाग के हेड डाॅ सर्वेश जैन, डाॅ मनोज साहू और डाॅ प्रीति साहू के मार्गदर्शन में किया है."

क्या कहना है मनीषा के गाइड का

डाॅ मनोज साहू करते हैं कि "हमारे यहां बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में पीजी स्टूडेंट डाॅ मनीषा एक रिसर्च कर रही है. जिसमें हमें बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं. हालांकि मोटापा एक बड़ी समस्या है, हर कोई मानता है कि मोटापे से समस्या बढ़ती है, ये शोध गर्भवती महिलाओं पर दो साल से किया जा रहा है. जिसमें करीब 120 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं पर ये रिसर्च की है. जिसमें पाया गया है कि जो महिलाएं मोटी हैं, तो उनमें ऑपरेशन के बाद होने वाले सिरदर्द की समस्या कम मिली है, जबकि दुबली पतली महिलाओं को ज्यादा सिरदर्द की परेशानी पायी गयी है. इस शोध से हम मान सकते हैं कि कभी-कभी मोटापा फायदेमंद होता है.

