ETV Bharat / state

पितृपक्ष की अनोखी परंपरा मामुलिया, बेटियां कांटों को बना देती थी पूजा का हिस्सा

इस परंपरा के तहत बबूल की कटीली झाड़ी को रंग-बिरंगे फूलों से सजाकर बेटियां गीत गाते हुए किसी जलाशय या नदी तक ले जाती थी और फिर उसका विसर्जन करने के बाद प्रसाद के रूप में पानी में भीगी हुई चने की दाल, मुरमुरे वगैरह खाती थी. जानकारों की माने तो लोग सांस्कृतिक परंपरा के साथ-साथ पूर्वजों को भी याद किया जाता था.

सागर: एक दौर था जब पितृपक्ष के अवसर पर बुंदेलखंड की बेटियां माहुलिया या मामुलिया सजाकर त्यौहार की तरह लोक परंपरा निभाती थी. लेकिन टेलीविजन और मोबाइल के युग में ये परंपरा कस्बों और शहरों से गायब हो गई है. सुदूर अंचल के ग्रामीण इलाकों में कभी कभार ये परंपरा नजर आती है. आज की युवा पीढ़ी को तो इसके बारे में पता भी नहीं है.

मामुलिया या माहुलिया एक लोक परंपरा

बुंदेलखंड की लोक कला संस्कृति पर शोध करने वाले डॉ. ओपी चौबे बताते हैं कि, ''माहुलिया या मामुलिया एक स्वस्थ लोक सांस्कृतिक परंपरा थी. यह बच्चों के खेल के रूप में जानी जाती थी. काफी अच्छी परंपरा थी, लेकिन वर्तमान में विलुप्त हो गई है. आमतौर पर देवशयनी एकादशी के बाद बरसात के मौसम में चंदा तरैया, टेसू, झिंजिया और नौरता नृत्य की परंपरा थी.''

''इसी के साथ माहुलिया की परंपरा थी, जिसमें खेल गीत होते थे और बच्चों को अपनी संस्कृति से परिचित कराने के माध्यम के रूप में भी जाना जाता था. आज से करीब चार दशक पहले माहुलिया की परंपरा कस्बों में भी नजर आती थी. टेलीविजन और मोबाइल आने के बाद यह कस्बों और गांव तक से गायब हो गई है.''

मामुलिया या माहुलिया एक लोक परंपरा (ETV Bharat)

बेटियां कैसे मनाती थी माहुलिया

डॉ. ओपी चौबे बताते हैं कि, ''बुंदेलखंड में माहुलिया मनाने की परंपरा काफी प्रचलित थी. बेटियां एक बबूल की कांटेदार सुखी झाड़ी लाती थी, उसको पवित्र स्थान पर स्थापित करने के लिए गोबर लीपती थी और फिर चौक पूरकर कांटेदार झाड़ी को रखा जाता था. फिर बेटियां बबूल की झाड़ी को रंग-बिरंगे फूलों से सजाती थी. उसे स्त्री रूप देने के लिए चुनरी उड़ाती थी और फिर गीत गाते हुए गांव के जलाशय या नदी में उसका विसर्जन कर देती थी और वापस आकर प्रसाद के रूप में पानी में भीगी हुई चने की दाल, मुरमुरे, खीरा वगैरह का प्रसाद खाती थीं.''

कांटेदार झाड़ियां को फूलों से सजाती है बेटियां (ETV Bharat)

बेटियों के साथ लड़का होता था जो रहता था मौन

डॉ. ओपी चौबे बताते हैं कि, ''वैसे तो माहुलिया या मामुलिया पूरी तरह से बेटियों द्वारा निभाई जाने वाली एक परंपरा थी. लेकिन इसमें एक लड़के का भी महत्वपूर्ण काम होता था. लड़कियां जब माहुलिया को सजाकर पूजा करने के बाद विसर्जन के लिए गीत गाते हुए जाती थी, तो उनके साथ एक लड़का भी होता था. लेकिन उसे विसर्जन तक मौन व्रत रखना होता था. माहुलिया के विसर्जन के बाद बेटियां वापस लौटती थी और प्रसाद ग्रहण करती थीं.''