गांव-गांव घूमकर तैयार की बुंदेली राम कथा, भगवान राम पर लोकगीतों का सागर में अनोखा कलेक्शन

बुंदेली में राम कथा का सृजन करने वाले डाॅ. ओ पी चौबे ग्रामीण पृष्ठभूमि में पले बढ़े हैं. वे बताते हैं कि कैसे उन्हें बुंदेली गीतों के जरिए Fतैयार करने की प्रेरणा मिली. उनका कहना है कि "हमारे गांव में रामलीला होती थी और मैं उसमें राम बनता था. इसके अलावा बुंदेली राम धुन में राम और उनके चरित्र का गायन होता था. मेरे पिताजी ने रघुपति राघव राजाराम की तर्ज पर पूरी रामायण तैयार की थी. इसके अलावा गांव में चौपालों में जब भी रामायण की चर्चा चलती तो बुंदेली की ये 6 पंक्तियां हमेशा मुझे आकर्षित करती थीं.

खास बात ये है कि रामायण के प्रमुख प्रसंग बुंदेली लोकगीतों के जरिए एक धागे की तरह पिरोए गए हैं. 5 साल की अथक मेहनत और गांव-गांव घूमकर डाॅ. ओ पी चौबे ने ये काम किया और जल्द ही उनकी बुंदेली राम कथा प्रकाशित होने वाली है.

सागर: रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, जो कई भाषाओं में लिखा गया और कई विद्वानों ने अपने-अपने हिसाब से इसे लिखा. लेकिन लोकगीतों के जरिए राम कथा पिरोने का अद्भुत उदाहरण आपको बुंदेलखंड में देखने मिलेगा. यहां बुंदेली संस्कृति में रचे बसे डाॅ. ओ पी चौबे ने भगवान राम पर प्रचलित बुंदेली गीतों का संकलन करके बुंदेली राम कथा तैयार की है. जिसमें बालकांड से लेकर लव कुश कांड तक के बुंदेली गीत मिलेंगे.

चौबे ने कैसे शुरुआत की बुंदेली राम कथा

डाॅ. ओ पी चौबे ने बताया कि "मात्र 6 पंक्तियों में रामायण को समाहित करना मुझे काफी रोचक लगा और जब मैंने देखा कि गांव में भगवान राम के जीवन, चरित्र से जुड़े बुंदेली गीतों का गायन बड़े पैमाने पर होता है तो मैंने सोचा कि क्यों न बुंदेली गीतों को संकलित कर रामचरित मानस के आधार पर व्यवस्थित किया जाए. मैंने रामचरित मानस को पूरा पढा. सबसे पहले उसमें शिव-पार्वती और सती का प्रसंग है. मुझे उसका बुंदेली गीत मिल गया और यहां से बुंदेली राम कथा की शुरुआत हो गई."

महाराजा दशरथ का सुनाया प्रसंग

बुंदेलखंड के कई प्रसंगों के साथ डाॅ. ओ पी चौबे ने महाराज दशरथ के प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि "बुंदेलखंड में संस्कार गीतों का प्रचलन है. जब गर्भवती महिला का 8 वां महीना होता है तो मायके से उपहार आते हैं. उसे आगन्नो और कहीं-कहीं फूलचौक कहते हैं. उसमें गीत गाए जाते हैं. जब मैं राम और रामायण पर आधारित बुंदेली गीतों का संकलन कर रहा था तो मुझे एक गीत मिला. जिसमें महाराज दशरथ लेटे हैं और माता कौशल्या उनके पैर दबा रही है. तभी कौशल्या कहती है कि महाराज आप मुझे बाजार से कोई खिलौना ला दो. हमारे यहां कोई संतान नहीं है तो मैं उसे ही संतान मानकर पालूंगी.

इस पर महाराज दशरथ कहते हैं कि संतान कभी बाजार में मिलती है? हमारे भाग्य में नहीं है तो क्या कर सकते हैं. इसके बाद दुखी मन से कौशल्या कहती है, तो फिर मेरी कोख चिरवा दो. तब महाराज दशरथ गंभीर होते है और काशी से पंडित बुलवाते हैं. विद्वान पंडित बताते हैं कि महाराज आप पिछले जन्म में बहेलिया थे और आपने गर्भवती हिरणी को मारा था. इसलिए न तो आपके यहां संतान होगी, न शहनाई बजेगी और न ही मंगलगीत होंगे. यहां तक गाय भी गर्भवती नहीं होगी.

तब महाराज दशरथ उपाय पूछते हैं तो पंडित बताते है कि आप सोने की हिरणी और चांदी के हिरणी के बच्चे बनवाकर जंगल में छुड़वा दो. इसके साथ ही संजीवनी बूटी अपनी रानियों को दो तब संतान होगी. इस तरह के संचित गीत से बुंदेली राम कथा शुरू हुई."

5 साल की मेहनत से हुई तैयार बुंदेली राम कथा

डाॅ. ओ पी चौबे बताते हैं कि "मैं जानता था कि ये काफी कठिन काम है. क्योकिं सिर्फ राम पर आधारित बुंदेली गीत तलाश करना, फिर उनको व्यवस्थित करना बड़ी चुनौती थी. लेकिन विषय रूचिकर था और मैं संगीत का विद्यार्थी होने के नाते एक मिशन के तौर पर काम कर रहा था. करीब 5 साल तक मैंने मिशन के रूप में काम किया कि भगवान राम और रामायण पर आधारित ज्यादा से ज्यादा गीतों को जोड़ना है. आज भी मुझे कोई ऐसा गीत मिलता है और अगर वो राम कथा में कहीं जरूरी लगता है तो भी मैं काम करता हूं."

मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग करवा रहा है प्रकाशन

डाॅ. ओ पी चौबे बताते है कि "संस्कृति विभाग को जब मेरे काम के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रोत्साहित किया और बुंदेली राम कथा संस्कृति विभाग प्रकाशित करवा रहा है. इसके अलावा तुलसी साधना के कई अंकों में बुंदेली राम कथा के प्रसंग प्रकाशित हो चुके हैं. ईशुरी और बसंत जैसी पत्रिकाओं में इसे स्थान दिया गया है. जहां तक बुंदेली राम कथा की बात है तो बाल कांड से लेकर लव कुश कांड तक और सीता माता के धरती में समाने तक के गीत बुंदेली राम कथा में हैं."