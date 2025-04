ETV Bharat / state

बुंदेलखंड में जब नहीं थे फ्रिज, तब इस सीक्रेट से मिलता था ठंडा पानी - BUNDELKHAND DESI POTLA THERMOS

बुंदेलखंड का देसी थर्मस ( ETV Bharat )

सागर (कपिल तिवारी):

सागर (कपिल तिवारी): आज गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीने के लिए तरह-तरह के इंतजाम हैं. खासकर गर्मी के मौसम में लोग मटके या फ्रिज का पानी पीकर अपना गला तर करते हैं. लेकिन एक वक्त ऐसा था, जब फ्रिज तो दूर बिजली तक का इंतजाम नहीं था. तब लोग मटके का पानी पीकर गर्मियों में प्यास बुझाते थे. लेकिन लोगों को समस्या तब खड़ी हो जाती थी, जब लोगों को कहीं सफर में जाना होता था या फिर खेती के कामकाज के लिए घर से बाहर होते थे. तब ठंडे पानी के इंतजाम के लिए बुंदेलखंड के लोग तरह-तरह के उपाय करते थे. खासकर लौकी या तुंबा के फल को सुखाकर उसमें पानी भरते थे, जो सफर के दौरान भी ठंडा रहता था. सागर के अहमदनगर के पंडित दामोदर अग्निहोत्री ने अपने घर को बुंदेली संग्रहालय बनाकर रखा है. जहां गर्मी के मौसम में पानी के इंतजाम के लिए पुराने समय में उपयोग आने वाली चीजें आज भी सुरक्षित रखी हैं. बुंदेलखंड में लोग तुंबा लौकी को सुखाकर थर्मस बनाते थे (ETV Bharat)

