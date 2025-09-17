ETV Bharat / state

पुलिस और पार्टी की सख्ती से टूट गए भाजपा पार्षद, शिकायतकर्ता युवती से निकाह कर बोले आरोप निराधार

सागर नगर निगम के लाजपतपुरा वार्ड के भाजपा पार्षद नईम खान पिछले चार-पांच दिनों से सुर्खियों में चल रहे थे. दरअसल कैंट निवासी एक युवती ने उनके खिलाफ सागर एसपी दफ्तर में शिकायत की थी. युवती ने बताया था कि "भाजपा पार्षद नईम खान से उसकी मुलाकात पीली कोठी दरगाह में हुई थी और वहां पर उन्होंने पार्षद होने की जानकारी देते हुए अपना नंबर दिया था और कोई भी काम की जरूरत पड़ने पर मिलने को कहा था."

सागर: नगर निगम सागर के लाजपतपुरा वार्ड से भाजपा पार्षद नईम खान पर उनकी एक परिचित युवती ने गंभीर आरोप लगाए थे. इन आरोपों के बाद जहां भाजपा की किरकिरी हो रही थी वहीं मामला पुलिस में जाने के बाद पार्षद की मुश्किलें बढ़ गई थीं. पिछले तीन-चार दिनों से चल रहे इस मामले में अचानक मोड़ आया और भाजपा पार्षद की शिकायतकर्ता युवती के साथ निकाह करने की फोटो वायरल हुई. इसके बाद दोनों महिला थाना से एक साथ निकलते नजर आए. मीडिया को बताया कि अब कोई विवाद नहीं रह गया है और हम दोनों में सुलह हो चुकी है. हमारे परिवार का मामला था, कुछ खटपट हुई थी अब सब ठीक हो गया है.

युवती ने आरोप लगाया था कि "इसी दौरान मुझे मोबाइल पर फोन करने लगे और मेरे ऊपर निकाह के लिए दबाव बनाने लगे. पिछले 4 सितंबर की रात भर उन्होंने मुझे फोन लगाया और घर वालों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर अपने कार्यालय में बुलाया. जहां मेरे साथ मारपीट की और बंधक बनाकर रखा. मौका मिलने पर मैं भाग गई और भोपाल बस में बैठ गई तो पार्षद ने अपने लोग पीछे लगा दिए और रायसेन में मुझे बस से उतरवा लिया."

इस मामले की शिकायत के बाद कैंट पुलिस और महिला थाने ने जांच शुरू कर दी थी. इसके बाद भाजपा पार्षद पर लगे गंभीर आरोपों के चलते पार्टी की भी किरकिरी हो रही थी. इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी ने पार्षद को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा था.

बैकफुट पर पार्षद नईम खान, युवती से किया निकाह

मामले में पुलिस और पार्टी की सक्रियता के बाद पार्षद नईम खान बैकफुट पर आ गए और उन्होंने ना सिर्फ युवती से निकाह किया. बल्कि जिला अदालत में भी युवती के साथ नजर आए. तेजी से खबर फैली पार्षद नईम खान ने पीली कोठी की मस्जिद में युवती से निकाह कर लिया है. वही निकाह को कानूनी जामा भी पहनाया गया है.

इस घटनाक्रम के बाद पार्षद उस युवती के साथ महिला थाने पहुंचे और बाद में अपने साथ ही युवती को बाइक पर ले गए. वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा पारिवारिक मामला था,अच्छे से निपट गया. जब उनसे निकाह के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह मेरी पहले से ही पत्नी थी. उन्होंने कहा कि जब घर में बर्तन होते हैं, गिरते हैं तो आवाज भी आती है. जो आरोप लगाए थे, वह निराधार थे.