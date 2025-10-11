ETV Bharat / state

65 साल के भाजपा पार्षद फिर आरोपों में घिरे, 25 साल की पत्नी से मारपीट, घर से निकाला

65 साल के भाजपा पार्षद को भारी पड़ रही रंगीन मिजाजी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 11, 2025 at 7:08 AM IST | Updated : October 11, 2025 at 7:59 AM IST 3 Min Read

सागर: महीना भर भी नहीं बीता होगा कि रंगीन मिजाजी के चलते नगरनिगम के 65 साल के भाजपा पार्षद के खिलाफ 25 साल की युवती मारपीट, बंधक बनाने और जबरन निकाह करने का दबाव बनाने की शिकायत लेकर एसपी दफ्तर पहुंची थी. मामला मीडिया की सुर्खियों में आते ही पार्षद को पार्टी ने नोटिस थमा दिया. पार्टी का नोटिस मिलते ही पार्षद बैकफुट पर आ गए और युवती के साथ निकाह कर लिया. लेकिन निकाह के बाद पार्षद पहले तो युवती को घर नहीं ले गया और जब घर ले गया तो परिजन ने ना सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि उसे घर से भगा दिया. अब पीड़ित युवती ने फिर महिला थाना पहुंच कर पार्षद और परिजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. क्या है मामला

नगर निगम के लाजपतपुरा वार्ड से भाजपा पार्षद 65 साल के नईम खान पर उनकी 25 साल की नई नवेली बेगम ने मारपीट कर घर से निकालने के गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती ने शुक्रवार दोपहर महिला थाने पहुंचकर पार्षद नईम खान और उसके परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. युवती ने बताया कि, ''16 सितंबर को नईम खान से उसकी शादी हुई थी. शादी के बाद नईम ने उसे अपने घर ना ले जाकर पार्षद कार्यालय में रखा और 8 अक्टूबर को जब वह उसे कटरा स्थित घर लेकर गया, तो उसके परिजन ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया और मारपीट की.''

