बेटी की उम्र की युवती से निकाह करने गुंडागर्दी पर उतारू बीजेपी पार्षद, बंधक बनाकर मारपीट

युवती का कहना है "मुझे पीली कोठी पर नईम खान मिले और कहने लगे कि मैं निगम में पार्षद हूं, जो भी काम हो तो मुझे फोन लगा लेन. इसी बीच वह मुझे मोबाइल पर गंदे मैसेज करने लगे. मैंने कहा आप मेरे पिता की उम्र के हो. इस पर वह कहने लगे हैं कि घर में और सबको बता देना कि वह हमारे अंकल हैं. हद तो तब हो गयी जब 4 सितंबर को रातभर मुझे मोबाइल पर परेशान किया और कहने लगे तुम आ जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा और तुम्हारे घर वालों को फंसवा दूंगा."

सागर : सागर के लाजपतपुरा वार्ड के भाजपा पार्षद नईम खान पर युवती ने बंधक बनाकर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती ने एसपी दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई है. युवती ने शिकायत में लिखा है "पार्षद नईम खान ने उसे अपने दफ्तर में बुलाकर मारपीट की. इसके बाद अपने साथ निकाह करने दबाव बनाया. जब उसने इंकार किया तो बंधक बना लिया."

युवती का कहना है "इसके बाद मैं अगले दिन 5 सितंबर को नईम खान के कार्यालय पहुंची. वहां नईम खान ने अपने साथियों के साथ मुझे बंधक बना लिया और मेरे साथ मारपीट की. कहने लगे मेरे साथ निकाह करो. मैंने मना किया तो मारपीट की. इसी बीच किसी प्रकार वह वहां से भाग निकली और बस स्टैंड पर पहुंची. इसके बाद वह भोपाल जाने वाली बस में बैठ गयी. लेकिन नईम खान ने कुछ अपने लोगों के साथ मेरा पीछा किया. जबरन बस से उतारकर मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया. मैं भाग ना पाऊं, इसलिए मेरे कपड़े उतार दिए. इधर सागर में मेरी मां ने पुलिस को बताया, तब मैं वापस आ सकी."

युवती का कहना है "जब मां ने कैंट थाने में शिकायत की और पुलिस ने पार्षद को फोन लगाकर सख्ती दिखाई तो पार्षद उसे वापस सागर लाया." इसके बाद युवती ने परिजनों के साथ एसपी दफ्तर पहुंचकर पार्षद के खिलाफ शिकायत की.

पुलिस ने जांच शुरू की, पार्टी ने दिया नोटिस

इस मामले में एडिशनल एसपी संजीव उइके ने बताया "मामले की जांच के आदेश दिए हैं. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी." वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी ने भाजपा पार्षद नईम खान को नोटिस जारी करते हुए कहा है "आप पर महिला उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं, जो पार्टी की नीति और आचार-विचार के खिलाफ हैं. इसलिए 02 दिन के भीतर जिला कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें."