बीना में युवक की मौत पर बवाल, नेशनल हाइवे पर दोनों ओर 5 KM तक जाम, हजारों वाहन फंसे
सागर जिले के बीना में युवक की मौत के विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे. 3 लोगों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 6:49 PM IST
सागर : सागर जिले के बीना में एक युवक ने दो युवतियों और एक युवक पर गंभीर आरोप लगाकर दो वीडियो बनाए और जान दे दी. वीडियो में युवक ने तीनों पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है. इससे गुस्साए लोग सड़क उतर आए. बीना में झांसी-लखनादौन नेशनल हाईवे-44 पर जाम शुक्रवार दोपहर एक बजे लोगों ने जाम लगा दिया. दोनों ओर हजारों वाहन जाम में फंस गए. दोनों ओर 5 किमी तक जाम में वाहन फंसे रहे. पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर छोटे वाहनों और बसों को डायवर्टेड रूट से निकाला.
आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग
प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था "इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए." हजारों वाहन फंसे होने की सूचना मिलने पर आसपास के थानों का भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों के कांच तोड़ दिए गए. इस मामले में मालथौन थाना प्रभारी अशोक यादव ने बताया "मोहित पटवा नाम के युवक ने अपने ही घर में जान दे दी है. उसके मोबाइल से दो वीडियो मिले हैं. मामले की जांच की जा रही है."
दो युवकों व एक युवती पर गंभीर आरोप
मामले के अनुसार सागर जिले के मालथौन के वार्ड नंबर 3 में रहने वाले मोहित पटवा ने दो युवतियों व एक युवक से काफी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. युवक ने मरने से पहले दो वीडियो बनाए. इसमें वह तीनों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहा है. पहला वीडियो 32 सेकंड तो दूसरा 3 मिनट 29 सेकंड का है. इमें वह जाने देने की वजह बता रहा है. दोनों युवतियों और उस युवक ने इसे किसी पचड़े में पड़ने को लेकर डराया धमकाया. इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगे. धमकियों से वह बहुत डर गया.
तीनों पर प्रताड़ित करने का जिक्र
वीडियो में युवक ने बताया "जब भी वह इस गंभीर मामले में कार्रवाई की बात करता तो तीनों कहते थे कि कोई कुछ नहीं कर लेगा. उन्हें न तो पुलिस का भय और नहीं ही किसी संगठन का. इन तीनों ने उसे इस हद तक प्रताड़ित कर दिया कि अब उसे अपनी जान देने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है."