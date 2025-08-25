सागर : पूर्व गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने रविवार को आम सूचना जारी कर जहां अपने वारिसों की जानकारी दी है, वहीं उन्होंने अपने भाइयों और भतीजों से व्यावसायिक संबंध के बारे में जानकारी दी है. इन जानकारियों के साथ उन्होंने सूचना के माध्यम से ताकीद किया है "अगर उनके कुटुंब का कोई सदस्य अपने व्यावसाय के सिलसिले या किसी गैरकानूनी गतिविधि में उनके नाम का उपयोग करता है, जिनके आधार पर कोई तीसरा पक्ष कोई आरोप लगाता है या फिर मीडिया में अनुचित प्रचार किया जाता है तो इसे राजनीतिक और व्यावसायिक हितों के विपरीत मानकर वह कानूनी कार्रवाई करने को स्वतंत्र होंगे."

आम सूचना में गिनाए वारिसों के नाम

अपने वकील के वीएस ठाकुर द्वारा रविवार को पूर्व गृह मंत्री और विधायक भूपेन्द्र सिंह ने आम सूचना जारी करते हुए अपने परिवार के वारिसों की जानकारी दी है. इसमें वकील द्वारा कहा गया "हमारे पक्षकार ग्राम बमोरा तहसील सागर के स्वर्गीय दीवान अमोल सिंह के पुत्र भूपेन्द्र सिंह के परिवार में ये सदस्य हैं, जिनके नाम सरोज सिंह धर्मपत्नी, उपमा, काजल और अनुप्रिया अविवाहित पुत्री और अविराज सिंह पुत्र हैं. इसके अलावा बड़ी पुत्री अमृता सिंह का विवाह हो चुका है. इसके अलावा उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं है. भूपेन्द्र सिंह के व्यवसाय एवं कृषि में इन सदस्यों के अलावा ना तो कोई हिस्सेदार है और ना ही कोई पार्टनर है."

भूपेन्द्र सिंह ने अपने विरोधियों के साथ ही मीडिया को चेतावनी दी (ETV BHARAT)

भाई और भतीजों से संबंध की दी जानकारी

इस सूचना में ये भी बताया गया है "भूपेन्द्र सिंह और उनके भाइयों के बीच में रजिस्टर्ड बंटवारा पहले ही चुका है. सभी भाई-भतीजे अपने अपने हिस्सों पर काबिज हैं और सभी भतीजों की अपनी कृषि और व्यावसाय हैं, जिनके वे अकेले मालिक हैं."

भूपेन्द्र सिंह को जारी करनी पड़ी अपने वारिसों की लिस्ट (ETV BHARAT)

विरोधियों और मीडिया को चेतावनी

इस सूचना के अंत में भूपेन्द्र सिंह के वकील ने कहा है "यदि कुटुंब के किसी सदस्य व्यावसाय के सिलसिले में भूपेन्द्र सिंह के नाम का उपयोग किया जाता है या किसी गैरकानूनी गतिविधि में भूपेन्द्र सिंह के नाम का दुरुपयोग किया जाता है. ऐसे किसी कृत्य के कारण कोई तीसरा पक्ष भूपेन्द्र सिंह पर आरोप लगाता है और कोई भी मीडिया उसे अनुचित तरीके से प्रचार प्रसार करता है तो इसे उनकी इच्छा और राजनीतिक और व्यावसायिक हितों के विपरीत मानकर भूपेन्द्र सिंह कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे."

क्या कहना है भूपेन्द्र सिंह का

इस सिलसिले में जब भूपेन्द्र सिंह से संपर्क किया गया, तो उनका कहना है "आम सूचना सभी के लिए है और इस सूचना में मैनें अपने वारिसों और कुटुंब के लोगों से व्यावसायिक संबंधों की जानकारी दी है. आम सूचना जारी करने का कोई विशेष कारण नहीं है.