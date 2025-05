ETV Bharat / state

तेंदुओं और भालुओं के नाम 25 हजार हेक्टेयर का जंगल, रंग लाई 13 साल की मेहनत - BHIMRAO AMBEDKAR WILDLIFE SANCTUARY

भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य, सागर ( ETV Bharat )

सागर: हाल ही में सागर को एक वन्यजीव अभ्यारण्य की सौगात मिली है. वन्यजीव और विशाल वन क्षेत्र वाले इस जंगल को पिछले कई सालों से वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कराने के लिए प्रयास किए जा रहे थे. हाल ही में सरकार द्वारा इसे डाॅ भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है. इस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, तो यहां पर तेंदुए और भालू की संख्या काफी ज्यादा है. इसके अलावा यहां पर शाकाहारी नीलगाय, सांभर और बंदर काफी संख्या में हैं. इसके अलावा यहां पर सागौन के पेड़ भी काफी संख्या में हैं. खास बात ये है कि यहां फलदार वृक्षों की संख्या काफी ज्यादा है. ये ऐसा वनक्षेत्र है जहां सिर्फ एक गांव है, इसलिए विस्थापन की समस्या काफी बड़ी नहीं है. 13 साल से लगातार हो रही थी कोशिश राज्य सरकार ने हाल ही में सागर के उत्तर वनमंडल के काफी बड़े एरिया को डाॅ भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है. जहां तक वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, तो इसका पहली बार प्रस्ताव 2012 में गया था और 2015 तक कई बार इस इलाके को वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने के प्रयास तत्कालीन डीएफओ द्वारा समय-समय पर किए गए. यहां काफी संख्या में वन्यप्राणी और वन क्षेत्र होने के कारण ये प्रयास लगातार पिछले 13 सालों से होते रहे हैं.

