सागर की प्राचीन नदी विमला हो गई बेबस, जो बुझाती है मिलिट्री स्टेशन सहित लाखों लोगों की प्यास

मध्य प्रदेश में मौजूद है गंगा और यमुना से भी पुरानी बेबस नदी, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर सागर की दशकों से बुझा रही प्यास.

SAGAR BEBAS RIVER HISTORY
सागर की प्राचीन नदी विमला हो गई बेबस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 8:49 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 9:05 PM IST

सागर: बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय सागर से बहने वाली बेबस नदी को हर कोई इसलिए जानता है क्योंकि ये नदी पूरे सागर शहर की प्यास बुझती है, इसके अलावा सागर में स्थित सेना की छावनी में भी बेबस से पानी की सप्लाई होती है. जहां तक इस नदी की बात करें, तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह गंगा और यमुना से भी पुरानी नदी है. इसका मत्स्य पुराण में उल्लेख है, तब इसका नाम विमला हुआ करता था, जो आज बेबस नदी के नाम से जाना जाता है.

बेबस नदी सागर से निकलकर दमोह जिले में केन नदी में मिलती है. इस नदी के किनारे मध्य पाषाण युग के मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं. यहां मध्य पाषाण काल के मानवों के औजार के साथ-साथ उनके निवास के भी अवशेष मिलते हैं. नदी किनारे वीरान गांव पंचम नगर में तो कागज और सिक्कों की ढलाई का काम होता था.

मत्स्य पुराण में मिलता है बेबस नदी का उल्लेख (ETV Bharat)

विमला या बेबस नदी की प्राचीनता

बेबस नदी की बात करें तो यह काफी प्राचीन नदी है और मत्स्य पुराण में इसका विंध्याचल पर्वत से उद्गम का उल्लेख मिलता है. इसका प्राचीन नाम विमला है. डाॅ. हरीसिंह गाैर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के शोधकर्ता डॉ. मशकूर अहमद कादरी बताते हैं कि "बेबस नदी सागर जिले से निकलती है और दमोह होते हुए धसान नदी में मिल जाती है, यहां से धसान नदी फिर केन नदी में मिल जाती है. बेबस नदी सागर के चितौरा से आगे बढ़कर रहली की सीमा से होकर बंडा होते हुए केरबना से दमोह पहुंचती है.

SAGAR BEBAS RIVER HISTORY
पुराना है बेबस नदी का इतिहास (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश की जितनी नदियां हैं, वह प्राचीन नदियां हैं. इनका उद्गम गंगा और यमुना के पहले का है. क्योंकि मध्य प्रदेश के सागर जिले का इलाका दक्कन के पठार और विंध्य भूमि से जुड़ा हुआ है. विंध्य भूमि से उपजा ये इलाका हिमालय से भी पुराना है. हम प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर कर सकते हैं कि ये नदी हिमालय से भी पुरानी है."

VIMALA RIVER MATSYA PURAN
साल 2002 में पंचम नगर में मिले थे तीन शैलाश्रय (ETV Bharat)

बेबस नदी किनारे मध्यपाषाण काल की मानव सभ्यता

डॉ. मशकूर आगे बताते हैं कि "सागर के चितौरा से लेकर केरबना तक बेबस नदी में प्रागैतिहासिक काल के पत्थर और उपकरण मिलते हैं. दमोह जिले के केरबना ग्राम के पहले वीरान गांव पंचम नगर है. पंचम नगर के बारे में कहा जाता है कि यहां पर किसी समय कागज और सिक्कों की ढलाई होती थी. 1890 में पंचम नगर गांव वीरान होना शुरू हो गया और अब पूरी तरह वीरान हो चुका है. मैंने 2002 में यहां पर तीन शैलाश्रय खोजे थे. उन शैलाश्रय से पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में यहां मानव निवास करता था यानी आज से 10 से 12 हजार साल पहले यहां मानव रहते थे."

नदी किनारे शैलचित्र और पत्थर के औजार

डॉ. मशकूर अहमद कादरी ने लगातार कई सालों तक यहां के शैलाश्रयों पर काम किया है. यहां पर शैलचित्रों के साथ मध्य पाषाण युग के औजार भी मिले हैं. पूरी बेबस नदी के किनारे किनारे जाएं, तो आदिमानव या मध्य पाषाण काल के मानव के निवास के अवशेष पूरी नदी किनारे मिलते हैं. इस पर उन्होंने कई शोध पत्र लिखे हैं. बेबस नदी के प्रागैतिहासिक सभ्यता पर 2001 में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में डॉ. मशकूर ने प्रेजेंटेशन भी किया था. जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिला था.

river facing pollution
बेबस नदी की खूबसूरत तस्वीर (ETV Bharat)

बेबस बुझा रही लाखों लोगों और सैनिकों की प्यास

बेबस नदी का इतिहास जानकर आपको नदी की महत्ता के बारे में तो समझ आ गया होगा, लेकिन यह भी जानकार हैरानी होगी कि बेबस नदी लाखों लोगों की प्यास बुझा रही है. पेयजल परियोजना राजघाट जल आवर्धन परियोजना भी बेबस नदी पर बनी हुई है. इसके अलावा सागर में सागर छावनी और ढाना मिलिट्री स्टेशन में भी पानी की सप्लाई बेबस नदी से होती है. हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेबस नदी पर बांध बनाने का ऐलान किया है, जो 50 गांव की कृषि भूमि की सिंचाई करेगा और सागर शहर की पेयजल आपूर्ति में भी मददगार साबित होने की संभावना है.

