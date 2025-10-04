सागर में आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाइवे 3 घंटे किया जाम, दोनों तरफ 10 KM वाहनों की कतारें
सागर जिले के बांदरी में अंबेडकर प्रतिमा खंडित करने के विरोध में लोग भड़के. पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात काबू किए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 4:42 PM IST
सागर : जिले के बांदरी में बाजार में देर रात डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया. इसकी खबर लगते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया. गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 44 पर चक्काजाम लगा दिया. चक्काजाम 3 घंटे तक रहा. इस दौरान हाइवे के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं. पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद हालात काबू में किए.
पुलिस थाने से लौटकर किया हाइवे जाम
रमेश अहिरवार ने बताया "शुक्रवार देर रात असामाजिक तत्वों ने बांदरी के बाजार में स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया. इससे समाज के लोगों को ठेस पहुंची है. साथ ही इस घटना से काफी आक्रोश भी है. इस तरह का कृत्य करने वाले आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाए." वहीं, जैसे ही ये खबर फैली तो बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए. गुस्साए लोगों ने पहले बांदरी की मुख्य सड़क पर चक्काजाम किया. इसके बाद बड़ी संख्या में थाने भी पहुंचे.
हाइवे पर 3 घंटे चक्काजाम, वाहनचालक परेशान
इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और नेशनल हाइवे पर पहुंच गए. यहां चक्काजाम कर दिया. सूचना लगते ही आसपास के थानों का भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया. नेशनल हाईवे 44 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है. करीब 3 घंटे से जाम लगने से वाहन चालक परेशान हो गए. हाइवे के दोनों ओर करीब 10-10 किमी का जाम लगा रहा. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था "4 साल पहले भी प्रतिमा को खंडित किया गया था. उस समय हुई घटना के आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए."
पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर की
लोगों की मांग है कि घटना में शामिल लोगों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए और खंडित प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित की जाए. इस मामले में खुरई एसडीओपी सचिन परते ने बताया "फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध खंड 298 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की जाएगी."