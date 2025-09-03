ETV Bharat / state

किसी अजूबे से कम नहीं भगवान आदिनाथ की ये प्रतिमा, 900 साल से बनी है ज्यों की त्यों - SAGAR BHAGWAN ADINATH STATUE

सागर पुरातत्व संग्रहालय में है जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की अद्भुत प्रतिमा, पद्मासन मुद्रा में सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट की तरह विराजमान हैं भगवान आदिनाथ.

SAGAR BHAGWAN ADINATH STATUE
अजूबे से कम नहीं भगवान आदिनाथ की ये प्रतिमा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 5:56 PM IST

4 Min Read

सागर: इन दिनों गणेशोत्सव के साथ जैन धर्म का पर्युषण पर्व भी चल रहा है. पर्युषण पर्व पर जैन श्रद्धालु व्रत, पूजन, अभिषेक और तरह-तरह के आयोजन में व्यस्त हैं. इस खास अवसर पर ईटीवी भारत जैन धर्मावलंबियों के लिए प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की दुर्लभ प्रतिमा के बारे में बताने जा रहा हैं, जो करीब 900 साल पुरानी प्रतिमा दमोह जिले के बांदकपुर में मिली थी.

इस प्रतिमा की खासियत है कि भगवान आदिनाथ सिंहासन पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं. सागर के जिला पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित जैन प्रतिमाओं में ये सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ प्रतिमा है. क्योंकि इस प्रतिमा में जैन तीर्थंकर एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह सिंहासन पर विराजे हैं.

900 सालों से बनी है ज्यों का त्यों (ETV Bharat)

900 साल पुरानी है ये प्रतिमा

वैसे तो सागर के जिला पुरातत्व संग्रहालय में कई सारी प्राचीन जैन प्रतिमाएं हैं. लेकिन यहां मौजूद जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा अपने आप में अनोखी और दुर्लभ है. इसकी खास बात ये है कि करीब 900 साल पुरानी ये प्रतिमा अभी भी अपने मूल स्वरूप में है. इतना समय बीत जाने के बाद मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. ये प्रतिमा दमोह जिले के बांदकपुर से मिली थी, जो अब सागर के जिला पुरातत्व संग्रहालय में है.

Lord Rishabhdev Jain Tirthankar
पद्मासन मुद्रा में बैठे भगवान आदिनाथ (ETV Bharat)

पद्मासन मुद्रा में बैठे आदिनाथ

जिला पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक सुजीत पुरी गोस्वामी कहते हैं कि "ये प्रतिमा आदिनाथ की है, जो जैन तीर्थंकर थे. जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव महाराज थे, उनको आदिनाथ भी कहा जाता है. इस प्रतिमा में भगवान आदिनाथ पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं. उनके नीचे गाय और शेर दिखाई दे रहे हैं."

AADINATH PRATIMA BADANKPUR DAMOH
जैन तीर्थंकर की अद्भुत प्रतिमाएं (ETV Bharat)

सिंहासन पर विराजे आदिनाथ

मार्गदर्शक सुजीत पुरी गोस्वामी बताते हैं कि "जैसा कि किताबों में वर्णन है. उसके अनुसार इस प्रतिमा में भगवान आदिनाथ सिंहासन पर बैठे हैं. भगवान आदिनाथ के आसन के नीचे 2 सिंह नजर आएंगे. वहीं प्रतिमा में तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के ऊपर छत्र भी दिखाई देगा, जो आमतौर पर जैन मंदिर में स्थापित सभी प्रतिमाओं में विशेष रूप से होता है. इस मूर्ति को ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि तीर्थंकर आदिनाथ सिंहासन पर ऐसे विराजमान हैं जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट होता है."

Jain Tirthankar statue sagar
भगवान आदिनाथ का हाथी कर रहे अभिषेक (ETV Bharat)

भगवान आदिनाथ की अजानबाहु प्रतिमा

जिला पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के कान और भुजाएं विशेष तौर पर बड़े-बड़े हैं. अगर भगवान आदिनाथ की खड़ी हुई प्रतिमा देखेंगे, तो आप को नजर आएगा कि इनके हाथ सामान्य से ज्यादा लंबे हैं, जिसे अजानबाहु कहते हैं. अजानबाहु एक संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं, उन्हें अजानबाहु कहा जाता है. अजानबाहु व्यक्ति शक्तिशाली, पराक्रमी और असाधारण प्रतिभा के धनी माने जाते हैं. भारतीय संस्कृति में देवी-देवताओं, योद्धाओं और राजाओं के अलावा असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति को अजानबाहु कहा जाता है.

Sagar Archaeological Museum
दुर्लभ प्रतिमा के नीचे बने प्रतिक चिंह (ETV Bharat)

भगवान आदिनाथ के सीने पर श्री वत्स चिन्ह

वैसे तो सनातन धर्म के अनुसार श्री वत्स चिन्ह का सीधा मतलब श्री से लक्ष्मी और वत्स से प्रिय है. लेकिन जैन धर्म के तीर्थंकरों के सीने पर भी ऐसा ही चिन्ह नजर आता है. भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के सीने में बीचो बीच एक चिन्ह नजर आ रहा है, जिसे श्री वत्स चिन्ह कहते हैं. जैन धर्म में इस चिन्ह को शुभता का प्रतीक माना जाता है.

Sagar Bhagwan Adinath statue
सिंहासन पर विराजमान भगवान आदिनाथ (ETV Bharat)

भगवान आदिनाथ का अभिषेक

इस प्रतिमा के ऊपरी हिस्से को जब आप ध्यान से देखेंगे, तो प्रतिमा में नजर आएगा कि सिंहासन पर पद्मासन मुद्रा में बैठे भगवान आदिनाथ का अभिषेक हो रहा है. प्रतिमा के कंधों के यहां यक्ष यक्षिणी नजर आएंगे और ऊपर की तरफ हाथी भगवान आदिनाथ का अभिषेक कर रहे हैं.

सागर: इन दिनों गणेशोत्सव के साथ जैन धर्म का पर्युषण पर्व भी चल रहा है. पर्युषण पर्व पर जैन श्रद्धालु व्रत, पूजन, अभिषेक और तरह-तरह के आयोजन में व्यस्त हैं. इस खास अवसर पर ईटीवी भारत जैन धर्मावलंबियों के लिए प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की दुर्लभ प्रतिमा के बारे में बताने जा रहा हैं, जो करीब 900 साल पुरानी प्रतिमा दमोह जिले के बांदकपुर में मिली थी.

इस प्रतिमा की खासियत है कि भगवान आदिनाथ सिंहासन पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं. सागर के जिला पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित जैन प्रतिमाओं में ये सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ प्रतिमा है. क्योंकि इस प्रतिमा में जैन तीर्थंकर एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह सिंहासन पर विराजे हैं.

900 सालों से बनी है ज्यों का त्यों (ETV Bharat)

900 साल पुरानी है ये प्रतिमा

वैसे तो सागर के जिला पुरातत्व संग्रहालय में कई सारी प्राचीन जैन प्रतिमाएं हैं. लेकिन यहां मौजूद जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा अपने आप में अनोखी और दुर्लभ है. इसकी खास बात ये है कि करीब 900 साल पुरानी ये प्रतिमा अभी भी अपने मूल स्वरूप में है. इतना समय बीत जाने के बाद मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. ये प्रतिमा दमोह जिले के बांदकपुर से मिली थी, जो अब सागर के जिला पुरातत्व संग्रहालय में है.

Lord Rishabhdev Jain Tirthankar
पद्मासन मुद्रा में बैठे भगवान आदिनाथ (ETV Bharat)

पद्मासन मुद्रा में बैठे आदिनाथ

जिला पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक सुजीत पुरी गोस्वामी कहते हैं कि "ये प्रतिमा आदिनाथ की है, जो जैन तीर्थंकर थे. जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव महाराज थे, उनको आदिनाथ भी कहा जाता है. इस प्रतिमा में भगवान आदिनाथ पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं. उनके नीचे गाय और शेर दिखाई दे रहे हैं."

AADINATH PRATIMA BADANKPUR DAMOH
जैन तीर्थंकर की अद्भुत प्रतिमाएं (ETV Bharat)

सिंहासन पर विराजे आदिनाथ

मार्गदर्शक सुजीत पुरी गोस्वामी बताते हैं कि "जैसा कि किताबों में वर्णन है. उसके अनुसार इस प्रतिमा में भगवान आदिनाथ सिंहासन पर बैठे हैं. भगवान आदिनाथ के आसन के नीचे 2 सिंह नजर आएंगे. वहीं प्रतिमा में तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के ऊपर छत्र भी दिखाई देगा, जो आमतौर पर जैन मंदिर में स्थापित सभी प्रतिमाओं में विशेष रूप से होता है. इस मूर्ति को ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि तीर्थंकर आदिनाथ सिंहासन पर ऐसे विराजमान हैं जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट होता है."

Jain Tirthankar statue sagar
भगवान आदिनाथ का हाथी कर रहे अभिषेक (ETV Bharat)

भगवान आदिनाथ की अजानबाहु प्रतिमा

जिला पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के कान और भुजाएं विशेष तौर पर बड़े-बड़े हैं. अगर भगवान आदिनाथ की खड़ी हुई प्रतिमा देखेंगे, तो आप को नजर आएगा कि इनके हाथ सामान्य से ज्यादा लंबे हैं, जिसे अजानबाहु कहते हैं. अजानबाहु एक संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं, उन्हें अजानबाहु कहा जाता है. अजानबाहु व्यक्ति शक्तिशाली, पराक्रमी और असाधारण प्रतिभा के धनी माने जाते हैं. भारतीय संस्कृति में देवी-देवताओं, योद्धाओं और राजाओं के अलावा असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति को अजानबाहु कहा जाता है.

Sagar Archaeological Museum
दुर्लभ प्रतिमा के नीचे बने प्रतिक चिंह (ETV Bharat)

भगवान आदिनाथ के सीने पर श्री वत्स चिन्ह

वैसे तो सनातन धर्म के अनुसार श्री वत्स चिन्ह का सीधा मतलब श्री से लक्ष्मी और वत्स से प्रिय है. लेकिन जैन धर्म के तीर्थंकरों के सीने पर भी ऐसा ही चिन्ह नजर आता है. भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के सीने में बीचो बीच एक चिन्ह नजर आ रहा है, जिसे श्री वत्स चिन्ह कहते हैं. जैन धर्म में इस चिन्ह को शुभता का प्रतीक माना जाता है.

Sagar Bhagwan Adinath statue
सिंहासन पर विराजमान भगवान आदिनाथ (ETV Bharat)

भगवान आदिनाथ का अभिषेक

इस प्रतिमा के ऊपरी हिस्से को जब आप ध्यान से देखेंगे, तो प्रतिमा में नजर आएगा कि सिंहासन पर पद्मासन मुद्रा में बैठे भगवान आदिनाथ का अभिषेक हो रहा है. प्रतिमा के कंधों के यहां यक्ष यक्षिणी नजर आएंगे और ऊपर की तरफ हाथी भगवान आदिनाथ का अभिषेक कर रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

AADINATH PRATIMA BADANKPUR DAMOH SAGAR ARCHAEOLOGICAL MUSEUMJAIN TIRTHANKAR STATUE SAGARLORD RISHABHDEV JAIN TIRTHANKARSAGAR BHAGWAN ADINATH STATUE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पन्ना में मरीज को कंधे पर ढोने को मजबूर ग्रामीण, दलदल में नहीं पहुंच रही एंबुलेंस

नीमच किसानों ने सोयाबीन को दी श्रद्धांजलि, पढ़ी हनुमान चालीसा, येलो मोजेक ने बर्बाद की फसल

आर्मी अफसर की बीवी को किया 40 घंटे डिजिटल अरेस्ट, घर आकर धमकाया और वसूले 5 लाख

रिटायरमेंट के 5 महीने बाद भी करती रही ड्यूटी, सिंगरौली में विभागीय लापरवाही का मामला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.