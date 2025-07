ETV Bharat / state

सदाबहार आम की खेती, 12 महीने पेड़ पर लगे रहेंगे फल, किसानों का बटुआ पैसों से फुल - BARAHMASI MANGO FARMING

बारहमासी आम की किस्में बाजार में ( ETV Bharat )

Published : July 5, 2025 at 8:17 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 9:15 AM IST

सागर: ऋतुराज बसंत का मौसम जब अपने चरम पर होता है, तो फलों के राजा आम के पेड़ में मौर आना शुरू हो जाते हैं. लेकिन बरसात शुरू होते ही आम का स्वाद बेस्वाद होने लगता है और बाजार में भी आम आना बंद हो जाते हैं. लेकिन अगर बरसात के सीजन में आम के पेड़ पर मौर नजर आए, तो हैरानी की बात नहीं है. क्योंकि आम की बारहमासी किस्म होती हैं. एक ऐसी किस्म होती है, जिसमें साल में दो से तीन बार मौर आते हैं और लगभग साल भर ताजा आम चखने को मिलते हैं. जाने-माने युवा किसान आकाश चौरसिया ने अपने फार्म हाउस पर बारहमासी आम का पेड़ लगाया हुआ है. इस वक्त उनके पेड़ पर मौर आए हैं और आम के फल निकलना शुरू हो गए हैं. उनका मानना है कि बारहमासी आम लगाकर साल भर अच्छी कमाई कर सकते हैं और लोगों को 12 महीने आम का स्वाद चखने मिल सकता है. साल भर फल देता है बारहमासी आम का पेड़ (ETV Bharat)

बारहमासी आम की किस्में बाजार में

आजकल बाजार में बारहमासी आम की किस्में आने लगी हैं. जिनमें कटिमोन और थाई मांगो काफी चलन में हैं. आमतौर पर किसान बारहमासी आम के पेड़ों से ग्राफ्टिंग करके भी बारहमासी आम के पौधे तैयार करते हैं. बारहमासी आम की किस्मों की बात करें, तो सभी किस्मों में साल में दो से तीन बार मौर आती है. ऐसे में लगभग साल भर आम के फल आसानी से मिल जाते हैं. सागर में किसान ने बारहमासी आम के पेड़ लगाए हैं (ETV Bharat) खट्टे होते हैं बारहमासी आम

जानकार बताते हैं कि, ''बारहमासी आम के फल ज्यादा खट्टे होते हैं. जो लोग ताजा आम, आम की चटनी और मैंगो शेक के शौकीन है. उनके लिए कोल्ड स्टोरेज से अच्छे बारहमासी पेड़ के आम होते हैं. प्रगतिशील किसान आकाश चौरसिया बताते हैं कि, ''एक एकड़ में आम का प्लाटेंशन करते हैं, तो उसमें करीब साढे़ चार सौ पौधे आते हैं और करीब तीन से चार लाख तक की आय होगी.''

इसलिए बेहद खास है मध्य प्रदेश का यह मैंगो, पूरे सीजन में पेड़ पर आते हैं महज चार आम क्या कहते हैं जानकार

लेयर फार्मिंग के विशेषज्ञ आकाश चौरसिया बताते हैं कि, ''इसे बारहमासी आम बोलते हैं, इसमें साल में दो से तीन बार मौर आते हैं. साल भर इस पेड़ से आम के फल मिल सकते हैं. अभी आम का सीजन खत्म होने वाला है, लेकिन इसमें मौर आना शुरू हुए है और कुछ आम के फल भी दिखने लगे हैं. ये अक्टूबर नवंबर तक हमें आम देगा. मुख्य रूप से इस किस्म के आम की खासियत ये है कि आफ सीजन में आम का स्वाद मिलता रहता है. इसके कारण किसान भाईयों को दाम भी अच्छे मिलते हैं. हम इसकी ग्राफ्टिंग करके इसके पौधे भी तैयार करते हैं.'' खट्टे होते हैं बारहमासी आम (ETV Bharat) साथ ही किसान भाईयों को बताते हैं कि, ''अगर वो बारहमासी आम लगाएं, तो काफी मुनाफे का सौदा है. उसके बीच में किसान भाई बागबानी फसलें भी लगा सकते हैं. जैसे अदरक हल्दी और दूसरी फसलें है, तो सह फसल के रूप में वो भी फसलें लगाए और बारहमासी आम से साल पर कमाई करें. बाजार में जब नवम्बर के महीने में आम जाएगा, तो निश्चित रूप से 50 से 100 रूपए किलो तक दाम मिल जाएंगे. अगर ये दाम मिलते हैं, तो काफी मुनाफे की खेती होती है.''

