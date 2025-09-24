ETV Bharat / state

7 फीट के पाइथन की दहशत से हडकंप, इलाका कहलाता है अजगर लोक

सागर में स्नेक कैचर ने पाइथन का किया रेस्क्यू, इलाके को अजगर लोक के नाम से पुकारते हैं लोग.

सागर में स्नेक कैचर ने पाइथन का किया रेस्क्यू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 8:36 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 8:52 PM IST

सागर: शहर के बाघराज वार्ड का एक और नाम है, इसे शहर का अजगर लोक कहा जाता है. यहीं माता का विशाल मंदिर है. कहा जाता है कि मंदिर के पास की गुफाओं में एक विशालकाय अजगर निवास करता है. इस मंदिर के आसपास आसानी से अजगर देखे जा सकते हैं. मंदिर के आसपास काफी पेड़ पौधे और घनी झाड़ियां हैं और यहां आए दिन अजगर देखे भी जाते हैं. इसलिए स्थानीय लोग इसे अजगर लोक भी कहते हैं. जब लोगों ने अजगर को देखा तो स्नेक कैचर अकील बाबा को खबर दी और अकील बाबा ने करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया.

बाघराज वार्ड के किशोर न्यायालय के पास दिखा अजगर

शहर के बाघराज वार्ड के किशोर न्यायालय के पास बीती रात अजगर दिखाई देने से हडकंप मच गया. तभी लाइट चली गयी तो इलाके के लोग दहशत में आ गए. जिसके बाद तत्काल स्नेक कैचर अकील बाबा को फोन लगाया गया. तत्काल अकील बाबा मौके पर पहुंचे और वहां जाकर देखा तो पत्थरों और लकड़ियों के बीच अजगर आराम फरमा रहा था. अकील बाबा करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को काबू में कर पाए.

सागर के अजगर लोक में दिखा 7 फीट लंबा पाइथन (ETV Bharat)

इलाके को अजगर लोक के नाम से पुकारते हैं लोग

इस दौरान अजगर को देखने लोगों की भीड़ जमा हो गई. हालांकि इस इलाके में अजगर निकलना आम बात है और बाघराज माता मंदिर के पास तो एक अजगर का निवास बताया जाता है. जिसके बारे में कहा जाता है कि वो काफी विशाल और बुजुर्ग है. यहां के लोग मंदिर के आसपास के इलाके की चट्टानों और जंगल को अजगर लोक के नाम से पुकारते हैं.

सागर में स्नेक कैचर ने पैंथर का किया रेस्क्यू (ETV Bharat)

7 फीट लंबा अजगर का रेस्क्यू

स्नेक कैचर अकील बाबा ने बताया कि "किशोर न्यायालय के पास से फोन आया था कि यहां अजगर देखा गया है. यहां आकर देखा तो यहां पत्थरों में पड़ी लकड़ियों के बीच करीब 7 फीट लंबा अजगर दिखा. यहां पीछे जंगल लगा हुआ है. ये अजगर शायद वहीं से आया होगा."

सागर के अजगर लोक में दिखा 7 फीट लंबा पैंथर (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि "यहां जब मैं पहुंचा तो लाइट नहीं थी. इसलिए अजगर को पकड़ने में करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगा. अब इसको पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड देंगे."

