7 फीट के पाइथन की दहशत से हडकंप, इलाका कहलाता है अजगर लोक

सागर में स्नेक कैचर ने पाइथन का किया रेस्क्यू ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 24, 2025 at 8:36 PM IST | Updated : September 24, 2025 at 8:52 PM IST 2 Min Read

सागर: शहर के बाघराज वार्ड का एक और नाम है, इसे शहर का अजगर लोक कहा जाता है. यहीं माता का विशाल मंदिर है. कहा जाता है कि मंदिर के पास की गुफाओं में एक विशालकाय अजगर निवास करता है. इस मंदिर के आसपास आसानी से अजगर देखे जा सकते हैं. मंदिर के आसपास काफी पेड़ पौधे और घनी झाड़ियां हैं और यहां आए दिन अजगर देखे भी जाते हैं. इसलिए स्थानीय लोग इसे अजगर लोक भी कहते हैं. जब लोगों ने अजगर को देखा तो स्नेक कैचर अकील बाबा को खबर दी और अकील बाबा ने करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया. बाघराज वार्ड के किशोर न्यायालय के पास दिखा अजगर शहर के बाघराज वार्ड के किशोर न्यायालय के पास बीती रात अजगर दिखाई देने से हडकंप मच गया. तभी लाइट चली गयी तो इलाके के लोग दहशत में आ गए. जिसके बाद तत्काल स्नेक कैचर अकील बाबा को फोन लगाया गया. तत्काल अकील बाबा मौके पर पहुंचे और वहां जाकर देखा तो पत्थरों और लकड़ियों के बीच अजगर आराम फरमा रहा था. अकील बाबा करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को काबू में कर पाए.

