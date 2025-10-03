"खतरों से भरी है AI टेक्नोलॉजी, कानून जरूरी", जानिए चुनौतियां पर क्या बोलीं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक
भारत सरकार की तरफ से सात से आठ अक्टूबर को एआई इंपैक्ट समिट आयोजित होने जा रही है.
Published : October 3, 2025 at 4:47 PM IST
नई दिल्ली: भारत सरकार की नीतियों को आकार देने के लिए सेंटर फॉर सोशल रिसर्च और ट्रस्ट एंड सेफ्टी फोरम की ओर से 7-8 अक्टूबर को ट्रस्ट एंड सेफ्टी इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा. इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इनोवेशन, डिजिटल अधिकारों और ऑनलाइन सुरक्षा चुनौतियों पर गहन चर्चा होगी.
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक डॉ. रंजना कुमारी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव और उससे जुड़ी चुनौतियों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह तकनीक जितनी संभावनाओं से भरी है, उतनी ही खतरों से भी भरी है. उन्होंने बताया कि एआई की असली ताकत भाषाओं की दीवार तोड़ने में है. अगर कोई व्यक्ति किसी भाषा को नहीं जानता, तो भी एआई की मदद से उस भाषा में भाषण, लेख या पत्र तैयार कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भारत सरकार एआई के लिए मजबूत "गार्डरेल" बनाए.
उन्होंने सुझाव दिया कि यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत को भी कानूनी ढांचा तैयार करना चाहिए, ताकि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके. उन्होंने ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और महिलाओं के डिजिटल शोषण को एक गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि ब्लैक मार्केट में बच्चों की तस्वीरों और वीडियोज की तस्करी होती है. इसलिए ऑनलाइन सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ऑफलाइन. एआई के जरिए किसी की आवाज, भाषा, चेहरा या शरीर को हूबहू कॉपी करके नकली वीडियो और तस्वीरें बनाई जा सकती हैं. अगर किसी महिला को, जो एक पारंपरिक परिवार से आती है, एआई के जरिए डांस करते हुए दिखा दिया जाए तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा पर गंभीर असर पड़ सकता है.
उन्होंने आगे कहा, चाहे स्कूल या शिक्षक उपलब्ध हों या नहीं यह तकनीक भारत के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचा सकती है. एक साधारण डिवाइस के जरिए बच्चे प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक पा सकते हैं. इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र और रोजगार के नए अवसरों में भी एआई का बड़ा योगदान हो सकता है. जब कंप्यूटर आया था, तब भी नौकरियां खत्म होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन कंप्यूटर आने से काम आसान हुआ. सेंटर फॉर सोशल रिसर्च पिछले दस वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्टर में सक्रिय है और अब तक पांच लाख बच्चों को प्रशिक्षित कर चुका है. उनका मानना है कि केवल बच्चों की नहीं, बल्कि माता-पिता की ट्रेनिंग भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वे बिना सोचे-समझे बच्चों को मोबाइल और टैबलेट दे देते हैं.
