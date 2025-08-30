हल्द्वानी: वर्ष 2024 में गौला नदी में आए बारिश के पानी से गौलापार के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की दीवार को भारी नुकसान पहुंचा था. इसके बाद सिंचाई विभाग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के दीवार की सुरक्षा के लिए तटबंध बनाए थे. लेकिन इस बार नदी में आई बाढ़ ने सुरक्षा तटबंध भी तोड़ दिए. बताया जा रहा है कि ठेकेदार द्वारा बनाए गए सुरक्षा तटबंध कार्य का अभी तक भुगतान भी नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही तटबंध नदी में समा गए.

अपर जिलाधिकारी नैनीताल शैलेंद्र सिंह नेगी ने शनिवार 30 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी की गौला नदी में बनाए गए क्षतिग्रस्त तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया. जहां पाया गया कि मॉनसून के दौरान गौला नदी में आया पानी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी के तटबंध को बहा ले गया. कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है. गजब की बात है कि इस तटबंध निर्माण का भुगतार ठेकेदार को अभी हुआ भी नहीं है.

भुगतान से पहले बह गया हल्द्वानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का सुरक्षा तटबंध (ETV Bharat)

अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि नदी में बहे तटबंध के संबंध में जिलाधिकारी के निर्देश पर कमेटी गठित की गई है. कमेटी द्वारा पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की जा रही है. उस दौरान 90 लाख रुपए के बजट से अस्थायी तटबंध बनाया गया था, जिससे कि अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को बचाया जा सके. तटबंध किन परिस्थितियों में बह गया? इसकी जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी.

उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के सुरक्षा के लिए वर्तमान समय में 36 करोड़ की लागत से कार्य चल रहा है. अपर जिला अधिकारी नैनीताल ने बताया कि अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड हल्द्वानी को निर्देशित किया गया है कि इस कार्य में तेजी लाएं और कार्य को समय से पहले पूरा करें. ताकि स्टेडियम के क्षतिग्रस्त मैदान के कार्यों को पूरा किया जा सके. इसके साथ ही मॉनसून सत्र के दौरान हुई क्षति का आकलन करने और इसके समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

गौरतलब है कि 2024 में आई आपदा और गौला नदी में आए पानी के भारी जलस्तर के चलते अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर को काफी नुकसान पहुंचा था. स्टेडियम को बचाने की कवायद के लिए खेल विभाग और राज्य सरकार जुटी हुई है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास से गुजरने वाली गौला नदी के किनारे करीब 36 करोड़ के बजट से सुरक्षा दीवार बनाया जा रहा है.

