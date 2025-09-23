ETV Bharat / state

बागपत में साध्वी प्राची बोलीं- गरबा में मुस्लिम लड़के करते हैं छेड़छाड़, उनके घर की लड़कियों को भी वहां भेजो

साध्वी प्राची ने कहा कि गरबा और रामलीला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एंट्री आधार कार्ड के माध्यम से ही होनी चाहिए.

साध्वी प्राची ने VHP की 'नो एंट्री फॉर नॉन-हिंदू' एडवाइजरी का किया समर्थन.
साध्वी प्राची ने VHP की 'नो एंट्री फॉर नॉन-हिंदू' एडवाइजरी का किया समर्थन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 7:47 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 8:38 PM IST

बागपत : नवरात्र पर जगह-जगह गरबा और रामलीला का आयोजन किया जा रहा है. वहीं VHP की 'नो एंट्री फॉर नॉन-हिंदू' एडवाइजरी के बाद अब साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि गरबा में मुस्लिम लड़के अक्सर छेड़छाड़ की घटनाओं में शामिल रहते हैं, इसलिए अगर गरबा वास्तव में इतना सुरक्षित और अच्छा है तो मुस्लिम लड़कियों को क्यों नहीं भेजा जाता. उन्होंने कहा कि गरबा और रामलीला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एंट्री आधार कार्ड के माध्यम से ही होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का आतंकवादी या संदिग्ध व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके.

साध्वी प्राची ने जनसंख्या नियंत्रण पर भी कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को 'एटम बम' करार देते हुए कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों का वोट देने का अधिकार छीना जाना चाहिए. उन्होंने मांग की कि भारत में भी डेनमार्क की तर्ज पर ऐसा कानून बने जो जनसंख्या नियंत्रण को सख्ती से लागू कर सके.

साध्वी प्राची ने कहा कि गरबा कार्यक्रम में आधार कार्ड से हो एंट्री. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने महाराष्ट्र के मंत्री भरत गोगावले के हालिया बयान पर भी पलटवार किया. साध्वी ने कहा, अगर हिंदू संस्कृति की शुरुआत करनी है तो इसे मस्जिदों से क्यों नहीं शुरू किया जाता? मौलाना दरगाह और मस्जिदों पर कमाई के लिए हिंदुओं को रोकते नहीं हैं, लेकिन हिंदू त्योहारों में घुसपैठ करना इनकी पुरानी चाल है.

साध्वी प्राची ने कहा, हिंदुओं के त्योहार पर ही भाईचारा स्थापित होता है. अपनी महिलाओं को कार्यक्रम में भेजो. महिलाएं वहां पर जाएं, देखें और कुछ शिक्षा लेकर आएं. यह जो लड़के हैं यही क्यों आते हैं. इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश है. मस्जिद में गरबा कर लीजिए वहां पर तुम्हारे लड़के भी जाएंगे और महिलाएं भी. डीएनए सबका एक है मस्जिदों में भी गरबा करा लीजिए.

उन्होंने कहा, अखिलेश यादव नहीं जानते सच क्या है और झूठ. सच की परिभाषा अखिलेश यादव को नहीं मालूम. इन लोगों ने राजनीति को गंदा कर दिया है. सच को झूठा साबित करना इनकी फितरत बन गई है. अब आजम खान को अपना स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए, राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष कर नवरात्रों पर हिंदुओं के त्योहारो पर मीट की दुकान बंद होनी चाहिए.

साध्वी प्रज्ञा ने कहा, डेनमार्क में मुस्लिम समुदाय को वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है. यह बहुत अच्छा कानून डेनमार्क में पास हुआ है. हिंदुस्तान में भी यह पहल होनी चाहिए. ज्यादा बच्चे वाले हिंदू, मुसलमान, ईसाई को वोट देने का अधिकार सरकार को खत्म कर देना चाहिए. उसका कारण जनसंख्या एक बहुत बड़ा बम बन चुकी है. जनसंख्या बम को कैसे रोका जाये जिनके ज्यादा बच्चे हैं जैसे डेनमार्क ने पहल की है उनका वोट का अधिकार खत्म कर देना चाहिए. इस पर कानून जल्द से जल्द आए और सरकार चिंतन करें बहुत जरूरी विषय है.

यह भी पढ़ें : बहराइच में घर में खेल रहे बच्चे को उठा ले गया भेड़िया, परिजनों ने पीछा कर बचाया, गांव में सात लोगों पर भी किया हमला

Last Updated : September 23, 2025 at 8:38 PM IST

