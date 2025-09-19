ETV Bharat / state

बनारस में राहुल गांधी पर बरसीं साध्वी निरंजन ज्योति; कहा- 'रजवाड़े की सत्ता छिन जाए और गरीब को मिल जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं होता'

वाराणसी: 'कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसी भी संवैधानिक पद पर विश्वास नहीं करते. वह पहले ईवीएम पर सवाल उठाते रहे. पीएम मोदी पर आरोप लगाए और अब चुनाव आयोग पर भी उनको विश्वास नहीं रहा, यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है. अगर वोट चोरी ही संभव होती तो क्या मैं चुनाव हार जाती? वह खुद कैसे चुनाव जीत गए. उनकी बहन जीत गईं. यूपी में समाजवादी पार्टी ने इतनी सीटें जीतीं, यह कैसे संभव है.' यह बातें बनारस पहुंची बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने कहीं.

साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है, कि राहुल गांधी के कहने से उसकी हत्या हो जाएगी. भारत प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक देश है. बाबा साहब के संविधान की ताकत से चल रहा है. संविधान की कॉपी हाथ में लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना, यह राहुल गांधी की हताशा को दर्शाता है. यह कहावत कही गई है, कि रजवाड़े की सत्ता छिन जाए और गरीब को मिल जाए, तो उसे बर्दाश्त नहीं होता. राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ है.

दादी का काला कानून याद आया होगा: पूर्व सांसद ने कहा कि, लगता है राहुल गांधी को शायद अपनी दादी का काला कानून याद आ गया है, जब निर्वाचन आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था. तब उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी. राहुल गांधी अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं.

साध्वी ने कहा कि कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में उनकी पार्टी कैसे जीती है? यह भी तो सवाल उठाना चाहिए. राहुल गांधी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए. देश की किसी भी संवैधानिक सेवा पर उन्हें विश्वास नहीं है.