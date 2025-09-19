बनारस में राहुल गांधी पर बरसीं साध्वी निरंजन ज्योति; कहा- 'रजवाड़े की सत्ता छिन जाए और गरीब को मिल जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं होता'
साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है, कि राहुल गांधी के कहने से उसकी हत्या हो जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 11:46 AM IST
वाराणसी: 'कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसी भी संवैधानिक पद पर विश्वास नहीं करते. वह पहले ईवीएम पर सवाल उठाते रहे. पीएम मोदी पर आरोप लगाए और अब चुनाव आयोग पर भी उनको विश्वास नहीं रहा, यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है. अगर वोट चोरी ही संभव होती तो क्या मैं चुनाव हार जाती? वह खुद कैसे चुनाव जीत गए. उनकी बहन जीत गईं. यूपी में समाजवादी पार्टी ने इतनी सीटें जीतीं, यह कैसे संभव है.' यह बातें बनारस पहुंची बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने कहीं.
साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है, कि राहुल गांधी के कहने से उसकी हत्या हो जाएगी. भारत प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक देश है. बाबा साहब के संविधान की ताकत से चल रहा है. संविधान की कॉपी हाथ में लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना, यह राहुल गांधी की हताशा को दर्शाता है. यह कहावत कही गई है, कि रजवाड़े की सत्ता छिन जाए और गरीब को मिल जाए, तो उसे बर्दाश्त नहीं होता. राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ है.
दादी का काला कानून याद आया होगा: पूर्व सांसद ने कहा कि, लगता है राहुल गांधी को शायद अपनी दादी का काला कानून याद आ गया है, जब निर्वाचन आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था. तब उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी. राहुल गांधी अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं.
साध्वी ने कहा कि कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में उनकी पार्टी कैसे जीती है? यह भी तो सवाल उठाना चाहिए. राहुल गांधी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए. देश की किसी भी संवैधानिक सेवा पर उन्हें विश्वास नहीं है.
काशी विश्वनाथ का किया दर्शन: पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति गुरुवार को वाराणसी पहुंचीं. शाम को काशी विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. वाराणसी सर्किट हाउस से जौनपुर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर विश्वास नहीं करते हैं. राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका खुद वोट चोरी से ही चुनाव जीते हैं. अब दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं.
निरंजन ज्योति ने साफ कहा कि वोट चोरी करना होता तो क्या हम जैसे लोग चुनाव हार जाते? उन्होंने कहा कि बिहार में उनके मंच से प्रधानमंत्री मोदी की माताजी पर अभद्र टिप्पणियां हुईं. इस पर चुप हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं.
यह भी पढ़ें: देश में पहली बार GI Tag का विश्व रिकॉर्ड; 77 प्रोडक्ट्स के साथ यूपी नंबर वन, दुनिया चखेगी बनारस की खास मिठाई का स्वाद