ETV Bharat / state

सड़क सत्याग्रह : खराब सड़क दुरुस्त करने की मांग, डॉक्टर इंजीनियर और व्यापारियों का आंदोलन

आम जनता ने शुरु किया सत्याग्रह : जर्जर सड़क से जब शहरवासी परेशान हो गए. जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने का भी कोई फायदा नही हुआ तो आम लोगों ने सड़क सत्याग्रह शुरू कर दिया है. अब ये सड़क में चौराहों पर जा कर लोगों से संवाद करते हैं. सड़क निर्माण के लिए लोगों में जागरूकता ला रहे हैं.ये संदेश लगातार जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं.

सरगुजा : उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी की सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर की सड़कें अब जानलेवा बन चुकी हैं. यहां की सड़कें इतनी खराब है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है. सवारी आटो की पलटने की घटनाएं आम हो चुकी हैं.बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जाने के लिए एक घंटे का समय लगता है.इस वजह से कई बार लोगों की ट्रेन छूट चुकी है. स्कूली बच्चे, कामकाजी लोग सब परेशान हैं.ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों को पता नही है. वो भी इस सड़क से गुजरते हैं. सांसद विधायक मंत्री सड़क का निरीक्षण भी कई बार कर चुके हैं. फोटो सेशन के साथ सोशल मीडिया में भी प्रकाशित किए हैं. लेकिन समस्या जस की तस बनी है.



सत्ता परिवर्तन के बाद भी नहीं बदली सड़क : अंबिकापुर शहर से निकलने वाली नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे या फिर नगर निगम की सड़क सभी का हाल बेहाल है. लोगों में खासा आक्रोश है. लोग तरह-तरह की उलाहना राजनेताओं को दे रहे हैं. क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में भी सड़कों की दशा दयनीय थी. जब जनता ने सता परिवर्तन कर दिया. ट्रिपल इंजन की सरकार बैठा दी तो स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है.

सड़क के लिए सड़क पर जनता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राज्य सरकार से करेंगे अनुशंसा : खराब सड़कों के विषय पर नगर निगम मेयर मंजूषा भगत ने कहा है कि नगर निगम के अंदर कुछ सड़क सही है. चुनाव से पहले कुछ सड़क बन गई थी. यहां सड़क कुछ कम खराब है. लेकिन एनएच और लोक निर्माण की सड़क बहुत खराब है. हमारी सरकार है तो जिम्मेदारी हमारी है. हमने मंत्री जी से सांसद जी से बात की है. इसमें राशि की जरूरत पड़ेगी.

खराब सड़क दुरुस्त करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंत्री जी और सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि जितनी जल्दी हो सके मुख्यमंत्री से बात करके राशि स्वीकृत कराएंगे. लेकिन तब तक गड्ढों को भरने का काम हम करेंगे. जिस एजेंसी को फोर लेन निर्माण का काम मिला है उससे ही कुछ काम इधर कराने की कोशिश करेंगे- मंजूषा भगत,मेयर

गुणवत्ता में होता है समझौता : अंबिकापुर शहर में बनारस चौक से रेलवे स्टेशन तक एनएच, बंगाली चौक से सोनपुर तक स्टेट हाइवे, खरसियां चौक से लुच्की तक एनएच की सड़क बेहद जर्जर है. शहर के अंदर भी सड़कों का हाल बुरा है. जिम्मेदार कभी फंड ना होने का हवाला देते हैं. फंड आ गया तो टेंडर प्रक्रिया का हवाला देते हैं. लेकिन मसला ये है की सड़क अगर बन भी गई तो वो 6 महीने में फिर से जर्जर हो जाती है. क्योंकि अंबिकापुर के बनारस चौक से रेलवे स्टेशन तक की सड़क कुछ वर्ष पहले बनाई गई थी. लेकिन वो कुछ ही महीनो में वो जर्जर हो गई.



रोटी मशीन खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप, कांग्रेस का आरोप 60 हजार की मशीन की 8 लाख में सप्लाई



मानवता शर्मसार : हसदेव नदी में फेंकी गई नवजात, कपड़े में लिपटा मिला डायग्नोस्टिक सेंटर का पर्चा,पुलिस जांच में जुटी



नक्सल एनकाउंटर में निर्दोषों की ना जाए जान, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सरकार फेल : भूपेश बघेल

