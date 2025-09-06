सचिन पायलट का जन्मदिन इस बार चित्तौड़गढ़ में, समर्थक करेंगे शक्ति प्रदर्शन और सेवा कार्यक्रम

ETV Bharat / state

जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट रविवार को अपना जन्मदिन मनाएंगे. इस बार वे जयपुर या टोंक में नहीं, बल्कि चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर परिसर में जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. सुबह 11 बजे पायलट मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं व समर्थकों से मुलाकात करेंगे.

शक्ति प्रदर्शन की तैयारी: पायलट के जन्मदिन को लेकर उनके समर्थक पिछले एक सप्ताह से जोर-शोर से तैयारियां कर रहे हैं. चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुट रहे हैं. मंदिर परिसर में खासतौर पर एक बड़ा डोम लगाया गया है, जहां पायलट समर्थकों से मिलेंगे और बधाइयां स्वीकार करेंगे. कांग्रेस विधायक और उनके समर्थक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि इस मौके पर पायलट कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और मेवाड़ क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत बनाने का संदेश देंगे.

मेवाड़ में नया संदेश: पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सांवलिया सेठ मंदिर में आशीर्वाद लेकर पायलट कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. उनका मानना है कि मेवाड़ में कांग्रेस कमजोर हो रही है, खासकर गिरिजा व्यास के निधन के बाद से कार्यकर्ताओं में उत्साह कम हुआ है, इसलिए पायलट निकाय और पंचायत चुनाव से पहले जोश भरने का काम करेंगे.

20 से ज्यादा नेता पहुंचे: पायलट के जन्मदिन से एक दिन पहले ही 20 से ज्यादा नेता सांवलिया सेठ मंदिर पहुंच गए हैं. इनमें प्रशांत शर्मा, अभिमन्यु पूनिया, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, विद्याधर चौधरी, राजेंद्र चौधरी, महेश शर्मा और इंद्राज गुर्जर शामिल हैं. रविवार को और भी कई नेता पहुंचेंगे.