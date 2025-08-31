ETV Bharat / state

एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सचिन पायलट का हमला, कहा- कोर्ट का फैसला सरकार के मुंह पर तमाचा

सचिन पायलट ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने पर भजनलाल सरकार को घेरा. RPSC पुनर्गठन की मांग की. भाजपा पर निशाना साधा.

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट
सचिन पायलट का बीजेपी सरकार पर हमला (ETV Bharat Jaipur)
Published : August 31, 2025

जयपुर: पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद भजनलाल सरकार पर कड़ा हमला बोला. पायलट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सरकार के लिए तमाचे जैसा है और यह साबित करता है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी.

RPSC के पुनर्गठन की मांग: टोंक में मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि "मैंने RPSC में खामियों को लेकर पहले भी आवाज उठाई थी और आज भी इस बात पर कायम हूं कि इसका पुनर्गठन UPSC की तर्ज पर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार न तो किसी अधिकारी को है और न ही किसी नेता को.

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट (ETV Bharat Jaipur)

पायलट ने आरोप लगाया कि पौने 2 साल में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया जबकि सत्ता में आने से पहले बड़े-बड़े वादे किए गए थे. पायलट ने कहा कि मेहनत करके परीक्षा पास करने वाले और सिलेक्ट हुए बच्चों के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जेल में बैठे लोगों का उल्लेख किया है, जिससे साफ है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी.

राजस्थान चुनाव और भाषा की मर्यादा: राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर पायलट ने कहा कि इस बार पार्टी ने पिछले 25 सालों का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने राजनीति में भाषा की मर्यादा पर जोर देते हुए कहा कि हर किसी को संयम और संतुलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए.

पटना के कांग्रेस कार्यालय में भाजपा नेताओं द्वारा की गई गुंडागर्दी और पथराव पर पायलट ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी तमाशा देख रही है.

आपत्तिजनक बयान पर सफाई: प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे जाने पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करती. जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के मंच से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, वह कांग्रेस का सदस्य भी नहीं है.

