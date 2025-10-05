ETV Bharat / state

विनोद जाखड़ से जेल में मिलने पहुंचे पायलट को रोका, तो बोले-अदृश्य ताकत सरकार पर बना रही दबाव

सचिन पायलट ने कफ सिरप से बच्चों की मौत और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर राज्य और केंद्र सरकार को घेरा.

Pilot going to meet Jakhar
जाखड़ से मिलने जाते पायलट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 8:18 PM IST

4 Min Read
जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट रविवार को जेल में बंद एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ से मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे. जहां उन्हें जेल प्रशासन ने बाहर ही रोक दिया. पायलट ने जाखड़ पर कठोर धाराओं में मुकदमे दर्ज करने को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए. इसके साथ ही प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर न्यायिक जांच की मांग रखी. वहीं, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. इस दौरान आमेर विधायक प्रशांत शर्मा, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा और जयपुर ग्रामीण लोकसभा प्रत्याशी अनिल चोपड़ा भी मौजूद रहे.

जमानत मिलने पर फिर गिरफ्तारी की जताई आशंका: पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा, विनोद जाखड़ एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष हैं. उन्हें कई दिन से जेल में बंद किया हुआ है. आज मिलने आए, लेकिन मिलने नहीं दिया. राजस्थान विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजन के कार्यक्रम का विरोध करने पर इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. पुलिस ने खुद कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. ताकि जमानत नहीं मिल सके. पायलट ने आशंका जताई कि एक मामले में जमानत मिलने पर विनोद जाखड़ को दूसरे मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है.

विनोद जाखड़ को लेकर क्या बोले सचिन पायलट (ETV Bharat Jaipur)

विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजन का किया था विरोध: उन्होंने कहा, शस्त्र पूजन कार्यक्रम का विरोध करने पर आरएसएस के स्वयंसेवकों और पुलिस ने मारपीट की. यह सिर्फ पुलिस और प्रशासन का काम नहीं है. कुछ अदृश्य शक्तियां हैं, जो इस पूरे मामले में पुलिस पर दबाव बनाए हुए हैं कि विनोद जाखड़ को जेल में रखना ही है. यह एक उदाहरण पेश करने का प्रयास है ताकि कोई दुबारा विरोध की आवाज नहीं उठा सके. यह गलत है. यह सरकार की दलित विरोध नीति को भी प्रदर्शित करता है. क्या विनोद जाखड़ आतंकवादी हैं या हिस्ट्रीशीटर हैं. जो उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है. यह दिखाता है कि इस सरकार में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है.

कफ सीरप से बच्चों की मौत की न्यायिक जांच हो: सचिन पायलट ने कहा, कफ सीरप से बच्चों की मौत का मामला गंभीर है. इस पर सरकार खुद जांच करेगी तो हकीकत सामने नहीं आएगी. इसलिए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए. ताकि सामने आए कि गलती किसकी है. ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दुबारा हो सकती हैं. इस प्रकार की लापरवाही से अगर बच्चों की जान चली जाए, तो इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी. इस पर बिना समय गंवाए निष्पक्ष जांच हो और जनता के लिए एक्शन लिया जाना चाहिए.

सोनम वांगचुक ने वादा याद दिलाया तो एनएसए लगाया: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उन्हें जेल में रखने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, जब भी कोई धरना प्रदर्शन करता है तो भाजपा सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती हैं. खुद की आलोचना सहन करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए. जो है नहीं. सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में बंद किया गया है. उन्होंने ऐसा क्या किया कि एनएसए लगाया गया है. सरकार की नीति है कि धारा ऐसी लगाओ कि मनोबल टूट जाए और दूसरा भी आवाज उठाने का दुस्साहस नहीं कर सके. एक उदाहरण बनाने के लिए इस तरह की धाराएं लगाई जाती हैं. जो गलत है. सोनम वांगचुक की मांग इतनी ही है कि लद्दाख के लोगों के साथ जो भाजपा ने वादा किया, उसे पूरा किया जाए.

व्यवस्था बदलना चाहती है बिहार की जनता: बिहार चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा, बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है. नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ, तो कभी भाजपा के साथ कुर्सी से चिपके हुए हैं. राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरह लोग जुड़े हैं, उससे साफ है कि बिहार के लोग इस सरकार से थक चुके हैं और अब व्यवस्था बदलना चाहते हैं. बिहार में महागठबंधन ही बिहार को सही नेतृत्व दे सकता है.

