ETV Bharat / state

वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान : दुर्ग में सचिन पायलट कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

दुर्ग में सचिन पायलट वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत बड़ी सभा करेंगे.

Sachin Pilot rally
दुर्ग में सचिन पायलट कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 18 सितंबर यानी गुरुवार को दुर्ग जिले में पहुंच रहे हैं. उनके आगमन को लेकर कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हिंदी भवन के सामने एक विशाल सभा का आयोजन किया है. सभा की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं. जगह-जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है.


कांग्रेस नेताओं का होगा भव्य स्वागत : वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हिंदी भवन के सामने भव्य सभा होगी. मिनीमाता चौक से बाइक रैली निकलेगी, गंजपारा और पटेल चौक पर स्वागत किया जाएगा. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया गया है. वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि यह अभियान पूरे देशभर में चलाया जा रहा है.

दुर्ग में सचिन पायलट कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश से लेकर राज्यों तक वोट की चोरी कर सरकार बनाई गई है, उसके खिलाफ यह आंदोलन है.इसी कड़ी में दुर्ग में सचिन पायलट के नेतृत्व में सभा होगी.सभा के पहले मिनीमाता चौक से कार्यक्रम स्थल तक एक भव्य बाइक रैली भी निकाली जाएगी, जिसका गंजपारा और पटेल चौक पर जोरदार स्वागत होगा - राकेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस

Sachin Pilot rally
सुरक्षा के कड़े इंतजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Sachin Pilot rally
दुर्ग सचिन पायलट कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुरक्षा के कड़े बंदोबश्त : एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि सभा स्थल और रैली मार्ग पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. चारों ओर बैरिकेडिंग लगाई गई है.हर स्थान पर राजपत्रित अधिकारी एवं यातायात जवान तैनात रहेंगे. साथ ही बाइक पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो.

Sachin Pilot rally
दुर्ग सचिन पायलट कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस के दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद : वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत दुर्ग में होने वाली यह सभा कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक रैली मानी जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं का जोश और नेताओं की मौजूदगी पार्टी की ताकत का प्रदर्शन करेगी. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, विधायक देवेंद्र यादव सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. सचिन पायलट गुरुवार दोपहर साढ़े 12 बजे दुर्ग शहर पहुंचेंगे और लगभग दो घंटे जिले में रहेंगे. कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की गई है.

कोरबा में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, मशाल रैली में शामिल हुए सचिन पायलट, केंद्र पर बोला हमला

भिलाई स्टील प्लांट में मनाई गई विश्वकर्मा जयंती, सांसद विजय बघेल ने भी की पूजा

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया अभियान का शुभारंभ

For All Latest Updates

TAGGED:

VOTE CHOR GADDEE CHHODवोट चोर गद्दी छोड़ अभियानसचिन पायलटRALLY FOR VOTE CHOR GADDEE CHHODSACHIN PILOT RALLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.