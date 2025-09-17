वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान : दुर्ग में सचिन पायलट कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
दुर्ग में सचिन पायलट वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत बड़ी सभा करेंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 17, 2025 at 5:42 PM IST
दुर्ग : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 18 सितंबर यानी गुरुवार को दुर्ग जिले में पहुंच रहे हैं. उनके आगमन को लेकर कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हिंदी भवन के सामने एक विशाल सभा का आयोजन किया है. सभा की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं. जगह-जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है.
कांग्रेस नेताओं का होगा भव्य स्वागत : वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हिंदी भवन के सामने भव्य सभा होगी. मिनीमाता चौक से बाइक रैली निकलेगी, गंजपारा और पटेल चौक पर स्वागत किया जाएगा. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया गया है. वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि यह अभियान पूरे देशभर में चलाया जा रहा है.
देश से लेकर राज्यों तक वोट की चोरी कर सरकार बनाई गई है, उसके खिलाफ यह आंदोलन है.इसी कड़ी में दुर्ग में सचिन पायलट के नेतृत्व में सभा होगी.सभा के पहले मिनीमाता चौक से कार्यक्रम स्थल तक एक भव्य बाइक रैली भी निकाली जाएगी, जिसका गंजपारा और पटेल चौक पर जोरदार स्वागत होगा - राकेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस
सुरक्षा के कड़े बंदोबश्त : एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि सभा स्थल और रैली मार्ग पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. चारों ओर बैरिकेडिंग लगाई गई है.हर स्थान पर राजपत्रित अधिकारी एवं यातायात जवान तैनात रहेंगे. साथ ही बाइक पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो.
कांग्रेस के दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद : वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत दुर्ग में होने वाली यह सभा कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक रैली मानी जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं का जोश और नेताओं की मौजूदगी पार्टी की ताकत का प्रदर्शन करेगी. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, विधायक देवेंद्र यादव सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. सचिन पायलट गुरुवार दोपहर साढ़े 12 बजे दुर्ग शहर पहुंचेंगे और लगभग दो घंटे जिले में रहेंगे. कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की गई है.
