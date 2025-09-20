ETV Bharat / state

H-1B वीजा फीस बढ़ाने पर बोले पायलट, भारत सरकार को अमेरिका के सामने मजबूती से खड़ा होना चाहिए

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 20, 2025 at 9:26 PM IST 4 Min Read