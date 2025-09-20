ETV Bharat / state

H-1B वीजा फीस बढ़ाने पर बोले पायलट, भारत सरकार को अमेरिका के सामने मजबूती से खड़ा होना चाहिए

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अमेरिका के H-1B वीजा की फीस बढ़ाने पर चिंता जताई है.

Congress leader Sachin Pilot
कांग्रेस नेता सचिन पायलट
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025

जयपुर: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए H-1B वीजा आवेदकों को प्रायोजित करने वाली कंपनियों की फीस 100,000 डॉलर (लगभग 83 लाख रुपए) करने का आदेश दिया है. इस घोषणा ने भारत में चिंता की लहर दौड़ा दी है. क्योंकि H-1B वीजा उन भारतीय युवाओं और पेशेवरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं. इस फैसले को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि भारत सरकार को अब मजबूती से कदम उठाने होंगे.

अमेरिकी फैसले ने एक बार फिर भारत-अमेरिका रिश्तों को सवालों के घेरे में ला दिया है. शनिवार को कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में एक बयान इस पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि अमेरिका की 'मित्रता' के बावजूद भारत बार-बार आर्थिक दबाव में आ रहा है. अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत सरकार इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है और क्या भारतीय युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस कूटनीतिक पहल होती है.

एच1बी वीजा फीस को लेकर क्या बोले पायलट, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर में भारत का साथ किसी देश ने नहीं दिया, ये सबसे बड़ी चिंता : गहलोत

दोस्ती के दावों के बावजूद भारतीयों पर बोझ: पायलट ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी प्रशासन लगातार ऐसे कदम उठा रहा है, जिनसे भारतीयों के लिए रोजगार संकट गहराता जा रहा है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बार-बार कहा जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत अच्छी दोस्ती है. लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ हम पर लगाया जा रहा है. पायलट ने आरोप लगाया कि अमेरिका के इन कदमों से भारतीय पेशेवरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है.

पढ़ें: पायलट बोले-सबूतों की जांच की बजाय, विपक्ष के नेताओं की आवाज दबा रहा चुनाव आयोग

भारतीय युवाओं पर गहरा असर: H-1B वीजा की फीस बढ़ने का सीधा असर भारतीय आईटी सेक्टर और उच्च तकनीकी पेशेवरों पर पड़ेगा. यह वीजा भारतीय इंजीनियरों, डॉक्टरों, रिसर्चरों और तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए अमेरिका में अवसर खोलता रहा है. लेकिन इतनी भारी फीस के चलते कंपनियां भारतीय कर्मचारियों को प्रायोजित करने में पीछे हट सकती हैं. पायलट ने कहा कि अमेरिका का यह कदम भारतीय प्रतिभा को हाशिये पर धकेलने की कोशिश है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने कड़े कदम नहीं उठाए, तो बाहर जाकर काम करने वाले शिक्षित युवाओं के लिए अवसर तेजी से कम होते जाएंगे.

पढ़ें: केंद्रीय मंत्री यादव बोले - स्वदेशी का अर्थ केवल चरखा व हस्तशिल्प नहीं है...इसी ने भारत को चांद तक पहुंचाया

भारत सरकार की चुप्पी खतरनाक: कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका के इन फैसलों पर ठोस जवाब नहीं दे रही. उन्होंने कहा कि हमें हर तरफ से दबाया जा रहा है और भारत सरकार चुप है. अब समय आ गया है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर अमेरिका के सामने मजबूती से खड़ी हो. पायलट ने कहा कि यह केवल वीजा का मसला नहीं है, बल्कि भारतीय युवाओं के रोजगार और भविष्य से जुड़ा सवाल है.

पृष्ठभूमि: क्यों महत्वपूर्ण है H-1B वीजा?: H-1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को उच्च तकनीकी और विशेष कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने की अनुमति देता है. हर साल इस वीजा का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय पेशेवरों को ही मिलता है. खासतौर पर आईटी कंपनियां भारत से हजारों युवाओं को अमेरिका भेजती रही हैं. हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने बीते कुछ वर्षों से H-1B पर लगातार सख्ती दिखाई है. पहले आवेदन प्रक्रिया को कड़ा किया गया, फिर फीस बढ़ाई गई और अब इसे इतना महंगा बना दिया गया है कि यह भारतीय कंपनियों और पेशेवरों पर भारी आर्थिक बोझ बन सकता है.

