ETV Bharat / state

सचिन पायलट बोले- सोशल मीडिया पर ही सब अच्छा-अच्छा, देश की हालत इसके उलट

पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ( ETV Bharat Sirohi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 9, 2025 at 7:30 PM IST 2 Min Read

सिरोही: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान आबूरोड में रेवदर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ. इसमें पायलट ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग अब भाजपा की नफरत भरी राजनीति के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि सच्चाई के रास्ते पर चलने और जनभावनाओं को साथ लेकर चलने से विरोधियों की नींद उड़ जाती है. पायलट ने कहा कि देश आज बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है. सोशल मीडिया पर भले ही सब कुछ अच्छा दिखाया जाता हो, लेकिन हकीकत इसके उलट है. बेरोजगारी और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है. भाजपा सरकार ने दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि रोजगार घटे हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है. पढ़ें: गैस टैंकर हादसा: सचिन पायलट का सरकार से सवाल, जनसेवा जरूरी है या सत्ता...