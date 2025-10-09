सचिन पायलट बोले- सोशल मीडिया पर ही सब अच्छा-अच्छा, देश की हालत इसके उलट
कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में सचिन पायलट ने भाजपा पर प्रहार किया. उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति छोड़ जनता के मुद्दों पर जवाब दे भाजपा.
Published : October 9, 2025 at 7:30 PM IST
सिरोही: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान आबूरोड में रेवदर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ. इसमें पायलट ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग अब भाजपा की नफरत भरी राजनीति के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि सच्चाई के रास्ते पर चलने और जनभावनाओं को साथ लेकर चलने से विरोधियों की नींद उड़ जाती है.
पायलट ने कहा कि देश आज बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है. सोशल मीडिया पर भले ही सब कुछ अच्छा दिखाया जाता हो, लेकिन हकीकत इसके उलट है. बेरोजगारी और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है. भाजपा सरकार ने दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि रोजगार घटे हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है.
पढ़ें: गैस टैंकर हादसा: सचिन पायलट का सरकार से सवाल, जनसेवा जरूरी है या सत्ता...
उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा आमजन पर थोप रही है, और जब उससे सवाल पूछो तो उसका जवाब सिर्फ 'हिन्दू-मुस्लिम' और 'मंदिर-मस्जिद' होता है. पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने नरेगा कानून गरीबों और श्रमिकों को राहत देने के लिए बनाया था, जबकि भाजपा इसे कमजोर करने में जुटी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हर परिवार को 100 दिन के रोजगार का अधिकार दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने मजदूरों को उनके हक से वंचित किया है.
लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही सरकार: इस मौके पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है. पंचायतीराज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव समय पर नहीं कराना संविधान के उल्लंघन के समान है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा की जगह अब हथियार पूजा की घटनाएं हो रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है. लोढ़ा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार कानून के रास्ते पर नहीं चली तो कांग्रेस कार्यकर्ता जिले में भजनलाल सरकार का विरोध करेंगे. कार्यक्रम में सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा, विधायक रतन देवासी, विधायक समरजीत सिंह, पूर्व विधायक गंगाबेन गरासिया आदि मौजूद थे.