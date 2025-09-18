वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में गरजे सचिन पायलट, चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप
राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाएं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 18, 2025 at 3:33 PM IST
राजनांदगांव : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट राजनांदगांव जिले के एकदिवसीय प्रवास पर थे. राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारा चौक से रैली की शुरुआत की गई. जो जयस्तंभ चौक में जाकर समाप्त हुई. यहां सचिन पायलट ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत आम सभा को संबोधित किया.
सचिन पायलट ने वोट चोरी के लगाए आरोप : इस दौरान सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर निष्पक्ष काम नहीं करने के आरोप लगाए.सचिन पायलट ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही हैं.चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है. जिसे लेकर हम लगातार पूरे देश में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं.
कांग्रेस सहित जो विपक्षीय दल है वो पूरे देश में कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन कर रही है. हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा.राहुल गांधी ने एक मुहिम छेड़ी है. यह मुहिम लगातार जारी हैं,जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जिलों में जाकर वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है- सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने गौरव पथ में सैनिकों की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया. इसके बाद छत्तीसगढ़ महतारी को नमन किया गया. इसके साथ सचिन पायलट का कई जगहों पर भव्य स्वागत किया गया.स्वागत समारोह के बाद सचिन पायलट समेत कांग्रेस नेताओं वोट चोरी की बात को जनता के सामने रखा.कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत,पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस के बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल हुए.
