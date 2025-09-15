ETV Bharat / state

सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा, बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान का करेंगे आगाज

छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है.

SACHIN PILOT
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2025 at 6:27 PM IST

3 Min Read
रायपुर: वोट चोरी का मुद्दा अब बिहार से छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है. सियासी हलकों में वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है. कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट तीन दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. रायगढ़ से लेकर भिलाई तक वे “वोट चोर, गद्दी छोड़” नारे के साथ रैली और पदयात्रा में शामिल होंगे. माना जा रहा है कि उनके इस दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिलेगा, वहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश भी तेज होगी.

रायगढ़ से दौरे की होगी शुरुआत: छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट का तीन दिवसीय दौरा 16 सितंबर से शुरू होगा. उनका यह दौरा रायगढ़ से शुरू होकर भिलाई तक चलेगा. इस दौरान वे रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई में विशेष अभियान चलाएंगे. यहां वे कांग्रेस के अभियान “वोट चोर, गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान और पदयात्रा” में शामिल होंगे.

रायगढ़ और कोरबा में कार्यक्रम: 16 सितंबर को वे दिल्ली से हवाई मार्ग द्वारा झारसुगुड़ा (ओडिशा) पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से रायगढ़ आएंगे. रायगढ़ में हस्ताक्षर अभियान और पदयात्रा के बाद शाम को वे कोरबा जाएंगे और रैली को संबोधित करेंगे. उनका रात का प्रवास भी कोरबा में रहेगा.

दूसरे दिन रतनपुर से राजनांदगांव तक पदयात्रा: 17 सितंबर को सचिन पायलट का काफिला कोरबा से निकलकर रतनपुर और तखतपुर पहुंचेगा, जहां स्थानीय कार्यक्रम और रैली आयोजित की जाएगी. इसके बाद वे मुंगेली और बेमेतरा में भी वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली को संबोधित करेंगे. शाम को उनका काफिला राजनांदगांव पहुंचेगा, जहां रात्रि विश्राम रहेगा.

तीसरे दिन दुर्ग और भिलाई में होगा कार्यक्रम: 18 सितंबर को राजनांदगांव में पदयात्रा और रैली में शामिल होने के बाद सचिन पायटल दुर्ग और भिलाई पहुंचेंगे. भिलाई में वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली और पदयात्रा करेंगे. इसके साथ उनका तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा खत्म होगा. इसके बाद वे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.

कांग्रेस का बीजेपी पर हमला: कांग्रेस इस अभियान के जरिए भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोल रही है. इस नारे के तहत पार्टी जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भाजपा ने जनादेश का दुरुपयोग किया है.सचिन पायलट का यह दौरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने और जनता से सीधा जुड़ाव स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. इसे कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने वाली रणनीति बता रही है.

