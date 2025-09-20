ETV Bharat / state

पायलट बोले-सबूतों की जांच की बजाय, विपक्ष के नेताओं की आवाज दबा रहा चुनाव आयोग

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं.

Former Deputy CM Sachin Pilot
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 4:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कथित वोट चोरी मामले में चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है. पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे प्रमाण सबूत के साथ वोट चोरी के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिसे चुनाव आयोग झुठला नहीं रहा है और न ही कोई जांच बैठा रहा है.

पायलट ने शनिवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि होना यह चाहिए कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट पार्टी को दे और जो आंकड़े हमने दिए उस पर जांच बैठाए. लेकिन आयोग बिना जांच के ही केवल कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाना चाहता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत अध्ययन करने के बाद दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं. वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से वोटों की चोरी हो रही है. अगर इस रोकने में आयोग नाकाम है. पायलट ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं. अगर उसमें लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, तो बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा.

पढ़ें: जन्मदिन पर सचिन पायलट बोले- नशे की गिरफ्त में जा रहा है राजस्थान, लड़ना होगा युद्ध

सवाल आयोग से, जवाब भाजपा की प्रवक्ता देते: पायलट ने कहा कि हैरत की बात यह है कि जब हम वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, तो उसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं. निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है. उन्होंने दावा किया कि लाखों लोगों के वोट काट दिए गए. एक-एक मकान में ढाई ढाई सौ लोग रह रहे हैं, जो जिंदा है उनको मृत घोषित कर दिया है. इस प्रकार से वोट चोरी हो रही है. कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए देशभर में अभियान चलाया है.

पढ़ें: जन्मदिन के बहाने सचिन पायलट का मेवाड़ में शक्ति प्रदर्शन, सांवलिया सेठ का लेंगे आशीर्वाद

भारत की विदेश नीति कमजोर: पायलट ने कहा कि अमेरिका लगातार स्टेटमेंट दे रहा है. हमें मजबूती से इसका जवाब देना चाहिए. कभी वो टैरिफ लगा रहे हैं, कभी वीजा बंद कर रहे हैं. सऊदी अरब और पाकिस्तान समझौता कर रहे हैं, लेकिन हमारी कूटनीति वो नहीं है, जो होनी चाहिए थी. उसमें हम कमजोर पड़ रहे हैं. पायलट ने कहा कि जब टैरिफ की घोषणा हुई थी, तब ही एक राहत पैकेज घोषित करना चाहिए था. पायलट ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के मामले में भारत की राय बहुत कमजोर रही है. जो डिप्लोमेसी हमारी होनी चाहिए थी वो नहीं रही है. सरकार को पहले ही इस मामले में कदम उठाने चाहिए थे. कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग धीरे-धीरे आइसोलेट हो जाएं.

पढ़ें: पायलट बोले-प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहने वाले का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं

पीएम मोदी ने नहीं की कोई बड़ी घोषणा: पायलट ने पीएम मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर कहा कि मोदी पहले भी कई बार आए हैं, लेकिन कोई घोषणा नहीं करके गए. चुनाव से पहले जब मोदी अजमेर आए थे, तब उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना की घोषणा करने की बात की थी, लेकिन अब तक ये घोषणा नहीं की. राज्य सरकार को केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि अगर मोदी राजस्थान आ रहे हैं, तो कोई बड़ी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके जाएं या कोई विशेष राहत पैकेज घोषित करके जाएं. केवल भाषण देकर फीता काट कर चले जाएंगे, यह ठीक नहीं है.

युवक से मारपीट की घटना की निंदा: पायलट ने कपासन में एक युवक के साथ हुई मारपीट की घटना को निंदनीय करार देते हुए कहा कि पानी की मांग रखने पर उस व्यक्ति को हिंसक तरीके से दंडित किया गया. किसी की मांग सुनना या न सुनना अलग बातें हैं, लेकिन उस पर आक्रमण कर घायल करना ठीक नहीं है. यह इस सरकार का चेहरा बन चुका है कि आप कोई मांग करोगे, तो लाठी-डंडों से पीटेंगे. भाजपा की सरकार ने चुनाव में रोजगार का वादा किया था. किसानों से वादा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया है.

गांधी की जीवनी पर आधारित किताब का विमोचन: इससे पहले कांस्टीट्यूशन क्लब में महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित किताब का विमोचन करते हुए पायलट ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अहिंसात्मक तरीके से जो आयाम स्थापित किए हैं, उसका दुनिया में कोई सानी नहीं है. आज जरूरत इस बात की है कि महात्मा गांधी के विचार, मूल्य और संघर्ष को युवा पीढ़ी तक कैसे लेकर जाएं. महात्मा गांधी कौमी एकता की बात करते थे. सबको साथ लेकर चलते थे और सहनशीलता की बात करते थे. उनके इन विचारों और भावनाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTION COMMISSION OF INDIAPILOT TARGETS BJPPILOT ON FOREIGN POLICYSACHIN PILOT TARGETS PM MODISACHIN PILOT ON EC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने खोला अमेरिका में बसने का रास्ता, लॉन्च किया गोल्ड कार्ड, ये है फीस

ईटीवी भारत की खबर ने बदली कालबेलिया परिवार की किस्मत, बच्चों ने पहली बार चश्मे से देखी सपनों की दुनिया

इंसानियत की मिसाल: अपना घर आश्रम ने 44 बेसहारा लोगों को दी श्रद्धांजलि, पितृपक्ष अमावस्या को करेंगे सामूहिक श्राद्ध

शुक्ल योग में शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि 2025.. जानें कलश स्थापना और पूजा सामग्री की लिस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.