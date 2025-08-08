Essay Contest 2025

रेप केस में सजा होने पर कर दी थी अपने वकील की हत्या, हत्यारोपी बोला- फीस के बदले छीन ली थी बाइक, फिर भी हरा दिया - JHANSI ADVOCATE MURDER CASE SOLVED

एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया, अधिवक्ता भानु प्रकाश सिरवारिया की हत्या के आरोप में सचिन कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
झांसी पुलिस की गिरफ्त में आरोपी सचिन कुमार वर्मा (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 10:11 PM IST

झांसी: झांसी के नवाबाद थाना इलाके के तालपुरा में गुरसराय के पूर्व चेयरमैन व अधिवक्ता भानु प्रकाश सिरवारिया (62) का शव तीन दिन पहले संदिग्ध अवस्था में उनके घर में ही मिला था. अधिवक्ता की बेटी कविता ने पिता की हत्या की आशंका जताई थी. पुलिस ने गुरुवार को हत्या के आरोप में वकील के पड़ोसी सचिन कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया.

किराए के मकान में रहते थे भानु प्रकाश सिरवारिया: एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गुरसराय निवासी अधिवक्ता भानु प्रकाश सिरवारिया (62) थाना नवाबाद क्षेत्र के तालपुरा में वर्षों से किराए के मकान में रह रहे थे.

जानकारी देते एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

उनका शव मंगलवार सुबह उनके घर में संदिग्ध अवस्था में मिला था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या होने की बात सामने आयी. पुलिस ने वकील के दामाद की तहरीर पर जांच शुरू की.

25 लोगों से पूछताछ के बाद आरोपी तक पहुंची पुलिस: एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जांच के दौरान बिल्डिंग में रह रहे सभी किरायेदारों, पड़ोसियों सहित लगभग 25 लोगों से पूछताछ की गई. इनमें अधिवक्ता के सभी क्लाइंट और रिश्तेदार भी शामिल थे.

आखिरकार पुलिस की शक की सुई वकील के पड़ोसी सचिन कुमार वर्मा (26) पुत्र प्रेम कुमार दशारिया पर आकर रुकी. उसे शुक्रवार दोपहर झांसी में किसान बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया.

प्रेमिका की बहन ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया था: जब सचिन कुमार वर्मा से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया. आरोपी ने कहा कि 2021 में उसे एक 17 वर्षीय लड़की से प्रेम हो गया था. वह उससे शादी भी करना चाहता था.

बाद में प्रेमिका की बहन ने उस पर बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया और वह जेल चला गया. अधिवक्ता भानु प्रकाश सिरवारिया उसके पड़ोस में ही रहते थे. सचिन ने उनसे पहले ही ब्याज पर रुपये ले रखे थे. परिजनों ने पैरवी के लिए उनको ही अपना वकील बना लिया.

फीस के बदले वकील ने छीन ली थी बाइक: एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि हत्यारोपी सचिन ने बताया कि वह वकील को फीस के रुपये नहीं दे पाया था. वह उन रुपयों पर ब्याज लगाते जा रहे थे. वकील ने जबरन उसकी 60 हजार रुपये की अपाचे गाड़ी छीन कर अपने पास रख ली थी.

रेप केस की पैरवी में वकील ने की थी लापरवाही: बलात्कार के केस में अधिवक्ता भानु प्रकाश सिरवारिया ने लापरवाही की. इस कारण कुछ समय पहले ही अदालत ने सचिन के खिलाफ वारंट भी कर दिया था. अगली तारीख पर उसको सजा भी होने वाली है.

वह परेशान हो गया था और मंगलवार को उसने वकील की गला दबाकर हत्या कर दी. एसएसपी बीबीजीटस मूर्ति ने मामले का जल्द खुलासा करने का श्रेय एसपी सिटी और उनकी टीम को देते हुए बधाई दी.

